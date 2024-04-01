Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В правительстве Белгородской области появился новый советник по безопасности

У Гладкова новый советник по вопросам безопасности. Откуда он?

1 апреля 2024, 07:27
Фото: «Мотовилихинские заводы»

В правительстве Белгородской области появился новый советник по безопасности

Во время оперсовещания с правительством области губернатор Вячеслав Гладков дал поручение ранее неизвестному в регионе советнику Сергею Дядькину. Оказалось, что последний до этого был управляющим директором «Мотовилихинских заводов» из Перми.

Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы». Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области. Именно к нему губернатор обратился с поручением во время оперсовещания:

«Вижу необходимость в подготовке населения к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях. Поручение Дядькину Сергею Вячеславовичу, Мантулину Олегу Викторовичу, Воробьёву Евгению Васильевичу: разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче».

Известно, что Сергей Дядькин в конце прошлого года уволился из головной компании ПАО «Мотовилихинские заводы» из Перми. После этого он продолжал осуществлять руководство военным и гражданским дивизионами завода. Что касается ПАО, то в сентябре на торгах в рамках банкротства имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд рублей татарскому АО «Ремдизель».

С середины 2000-х годов Сергей Дядькин занимал различные руководящие должности в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал», АО «Волготанкер».

«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновник из Симферополя стал советником мэра БелгородаПриехавший из Евпатории советник мэра Лоскутов получил новую должность в БелгородеНовый советник мэра Белгорода поздравил мусульман с завершением Рамадана
#Белгородская область#Старый Оскол#Газпром#Губкин#Алексеевка#Короча#Правительство#Банкротство#Население#Безопасность#Учения#Увольнение#Пермь#Торги#Поручение#Чрезвычайные ситуации#Белгород#Вячеслав Гладков#Советник#Артем Черненко#Оперсовещание
Подпишитесь
Путин поручил защитить белгородских медиков от обстрелов
Сегодня, 08:37
Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов
Сегодня, 06:38
«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление
Сегодня, 07:29
«Лучше под ракетами»: чем белгородцев не устроили условия в лагерях Ставрополья?
Сегодня, 08:01
9 районов электрических сетей «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня основания
Сегодня, 10:08
"