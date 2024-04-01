У Гладкова новый советник по вопросам безопасности. Откуда он?

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы». Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области. Именно к нему губернатор обратился с поручением во время оперсовещания:
«Вижу необходимость в подготовке населения к чрезвычайным ситуациям в неприграничных территориях. Поручение Дядькину Сергею Вячеславовичу, Мантулину Олегу Викторовичу, Воробьёву Евгению Васильевичу: разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче».
Известно, что Сергей Дядькин в конце прошлого года уволился из головной компании ПАО «Мотовилихинские заводы» из Перми. После этого он продолжал осуществлять руководство военным и гражданским дивизионами завода. Что касается ПАО, то в сентябре на торгах в рамках банкротства имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд рублей татарскому АО «Ремдизель».
С середины 2000-х годов Сергей Дядькин занимал различные руководящие должности в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал», АО «Волготанкер».