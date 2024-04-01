У Гладкова новый советник по вопросам безопасности. Откуда он?

Известно, что Сергей Дядькин в конце прошлого года уволился из головной компании ПАО «Мотовилихинские заводы» из Перми. После этого он продолжал осуществлять руководство военным и гражданским дивизионами завода. Что касается ПАО, то в сентябре на торгах в рамках банкротства имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд рублей татарскому АО «Ремдизель».