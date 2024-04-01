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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Повреждения после вечернего обстрела

Снова ракетная опасность: ВСУ второй раз за день атаковали Белгород

1 апреля 2024, 15:56
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Повреждения после вечернего обстрела

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Громкие звуки белгородцы услышали около шести часов вечера. Первые повреждения белгородцы зафиксировали в многоквартирных домах в Дубовом и во дворе по проспекту Ватутина в Белгороде.
Сюжет
Обстрел

Жители Белгорода и Белгородской области вечером 1 апреля во второй раз услышали громкие звуки и работающую сирену. Сигнал о ракетной опасности на территории региона объявили в 18:33.

Дополнение: Отбой ракетной опасности объявили в 19:29.

Сразу после работы системы ПВО очевидцы заметили следы в небе: предварительно всего сбили около десяти воздушных целей.

На проспекте Ватутина горожане заметили первые последствия взрывов. Видеозаписи с воронкой редакции Бел.Ру прислали читатели.

Кроме этого, сообщается о пострадавших многоквартирных домах в микрорайоне Пригородный вблизи ТРЦ «Сити Молл».

Повреждения после вечернего обстрелаПовреждения после вечернего обстрела
Повреждения после вечернего обстрелаПовреждения после вечернего обстрела
Повреждения после вечернего обстрела
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Последствия взрывов
Видео: Bel.ru
Последствия взрывов
Видео: Bel.ru

Отметим, что в первый раз под огнём ВСУ Белгород и Белгородский район оказался около четырёх часов дня. В результате дневного обстрела ранения получили девять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали.

Также были зафиксированы разрушения. В тот раз над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

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