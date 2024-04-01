Снова ракетная опасность: ВСУ второй раз за день атаковали Белгород

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Жители Белгорода и Белгородской области вечером 1 апреля во второй раз услышали громкие звуки и работающую сирену. Сигнал о ракетной опасности на территории региона объявили в 18:33.
Дополнение: Отбой ракетной опасности объявили в 19:29.
Сразу после работы системы ПВО очевидцы заметили следы в небе: предварительно всего сбили около десяти воздушных целей.
На проспекте Ватутина горожане заметили первые последствия взрывов. Видеозаписи с воронкой редакции Бел.Ру прислали читатели.
Кроме этого, сообщается о пострадавших многоквартирных домах в микрорайоне Пригородный вблизи ТРЦ «Сити Молл».
Отметим, что в первый раз под огнём ВСУ Белгород и Белгородский район оказался около четырёх часов дня. В результате дневного обстрела ранения получили девять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали.
Также были зафиксированы разрушения. В тот раз над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».