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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Сразу после обстрела Белгорода над регионом сбили украинский БПЛА

1 апреля 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney

Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Об уничтоженном украинском беспилотнике сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. О последствиях на земле ничего не известно.
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Обстрел

Сегодня, 1 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила один беспилотный летательный аппарат. Цель уничтожили около 16:30, отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве не уточнили, над каким именно муниципальным образованием был сбит беспилотник. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что в 16:00 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, жители услышали череду громких звуков. В результате обстрела пострадали девять мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

В Белгороде повреждения получили восемь МКД, три частных дома, школа №41 и три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В Белгородском районе в Дубовом и Таврово повреждены четыре частных дома, в Новосадовом посекло крышу одного авто, а в Майском выбило окна в одном частном доме.

Восемь МКД, школа и частные дома повреждены в Белгороде после атаки ВСУ
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