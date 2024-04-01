Сразу после обстрела Белгорода над регионом сбили украинский БПЛА

В Белгороде повреждения получили восемь МКД, три частных дома, школа №41 и три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В Белгородском районе в Дубовом и Таврово повреждены четыре частных дома, в Новосадовом посекло крышу одного авто, а в Майском выбило окна в одном частном доме.