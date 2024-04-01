Сразу после обстрела Белгорода над регионом сбили украинский БПЛА

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Сегодня, 1 апреля, над территорией Белгородской области система ПВО сбила один беспилотный летательный аппарат. Цель уничтожили около 16:30, отметили в Минобороны РФ.
В ведомстве не уточнили, над каким именно муниципальным образованием был сбит беспилотник. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что в 16:00 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, жители услышали череду громких звуков. В результате обстрела пострадали девять мирных жителей, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.
В Белгороде повреждения получили восемь МКД, три частных дома, школа №41 и три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В Белгородском районе в Дубовом и Таврово повреждены четыре частных дома, в Новосадовом посекло крышу одного авто, а в Майском выбило окна в одном частном доме.