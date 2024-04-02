Мнения разделились: белгородцы высказались о выключении отопления

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
«Отключите отопление — на улице уже весна». «Не нужно отключать, дома детям ещё холодно». Ежегодная борьба белгородцев вновь открыта. Погода в регионе действительно уже весенняя, но отопление пока не отключают. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько читателей «мёрзнут», а кто уже «не может дышать».
На момент публикации в опросе приняли участие 3275 человек. Чуть больше трети (1151 респондент) выступили за идею отключить отопление. При этом почти 41% опрошенных (1342) категорически против данной инициативы.
У 782 респондентов дома отопление индивидуальное. Из этого числа 407 человек его уже отключили, а 375 белгородцев продолжают греться.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что поэтапное отключение теплоснабжения начнётся со следующей недели. Мэр областного центра Валентин Демидов напомнил, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составлять от плюс восьми градусов и выше.