Мнения разделились: белгородцы высказались о выключении отопления

«Отключите отопление — на улице уже весна». «Не нужно отключать, дома детям ещё холодно». Ежегодная борьба белгородцев вновь открыта. Погода в регионе действительно уже весенняя, но отопление пока не отключают. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько читателей «мёрзнут», а кто уже «не может дышать».