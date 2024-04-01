Количество раненных при обстреле белгородцев увеличилось до десяти

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что количество раненных при обстреле Белгорода и Белгородского района 1 апреля увеличилось до десяти человек. При этом все белгородцы оказались ранены днём, во время вечерней атаки никто не пострадал.
В настоящий момент в медицинских учреждениях находятся семь человек. Остальных врачи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в тяжёлом состоянии находится только один мужчина: у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы.
Напомним, что около четырёх часов дня над регионом сбили 17 снарядов РСЗО «Вампир», а в шесть часов вечера — 19 реактивных снарядов.