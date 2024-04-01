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Published Сегодня, 18:50

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Updated Сегодня, 18:52

Последствия вечернего обстрела Белгорода

Количество раненных при обстреле белгородцев увеличилось до десяти

1 апреля 2024, 18:50
Фото: страница Валентина Демидова
Последствия вечернего обстрела Белгорода

Количество пострадавших при дневном обстреле Белгородской области увеличилось

За сегодняшний день, 1 апреля, Белгород и Белгородский район дважды попадали под огонь ВСУ. Количество раненых днём увеличилось до десяти, вечером из мирных жителей никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что количество раненных при обстреле Белгорода и Белгородского района 1 апреля увеличилось до десяти человек. При этом все белгородцы оказались ранены днём, во время вечерней атаки никто не пострадал.

В настоящий момент в медицинских учреждениях находятся семь человек. Остальных врачи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в тяжёлом состоянии находится только один мужчина: у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы.

Напомним, что около четырёх часов дня над регионом сбили 17 снарядов РСЗО «Вампир», а в шесть часов вечера — 19 реактивных снарядов.

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#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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