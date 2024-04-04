В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Белгороде поэтапно начинают отключать отопление. Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.
С 4 апреля подачу тепла прекратят в учреждения образования, которые находятся на дистанте. В списке на отключение — 48 школ, лицеев и гимназий и 64 учреждения дополнительного образования. С 8 апреля отопление начнут отключать в жилых домах.
При этом отопительный сезон продолжится в больницах, детских поликлиниках и родильных домах, а также в детских садах, которые работают в режиме дежурных групп. По этим объектам примут отдельное распоряжение.