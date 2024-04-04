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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Отопление

В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома

4 апреля 2024, 12:31
Фото: 1MI
Отопление

В Белгороде начинают отключать отопление

4 апреля отопительный сезон завершат в образовательных учреждениях, которые находятся на дистанте. С 8 апреля отопление начнут отключать в домах.
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Школы

В Белгороде поэтапно начинают отключать отопление. Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.

С 4 апреля подачу тепла прекратят в учреждения образования, которые находятся на дистанте. В списке на отключение — 48 школ, лицеев и гимназий и 64 учреждения дополнительного образования. С 8 апреля отопление начнут отключать в жилых домах.

При этом отопительный сезон продолжится в больницах, детских поликлиниках и родильных домах, а также в детских садах, которые работают в режиме дежурных групп. По этим объектам примут отдельное распоряжение.

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#Город#Школы#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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