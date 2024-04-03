Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Дрон

Об атаке беспилотников ВСУ белгородцев предупредят специальным сигналом

3 апреля 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Новый сигнал об угрозе атаки БПЛА введут в Белгородской области

Как сообщил Вячеслав Гладков во время прямого эфира, с 3 апреля МЧС будет предупреждать белгородцев в том числе и об угрозе атаки БПЛА.

Вопрос с оповещением жителей Белгородской области об угрозе атаки беспилотников задала белгородка во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова:

«Просим, чтобы вы повлияли на ситуацию с оповещением. Дело в том, что в соседних областях предупреждают о ракетной опасности и БПЛА. В нашем случае МЧС приложение молчит, сирена молчит. Люди вынуждены узнавать друг от друга. БПЛА тоже приводят к смертельным исходам. Я как мать должна защитить свою семью и детей, принять все меры предосторожности. Но как я это сделаю, если нет оповещения?»

По словам главы региона, МЧС начнёт делить оповещение на сигналы о ракетной опасности и угрозе со стороны БПЛА. Уведомления будут подаваться согласно информации от Минобороны.

Состояние МКД на Щорса в Белгороде после прилёта БПЛА: выбило окна, посекло фасад
Узнать подробнее
Читайте также:
В небе над Белгородской областью сбили беспилотник, в соседней Курской — сразу четыреУкраинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское селоБеспилотник сбросил два взрывных устройства в белгородском селе: повреждены два дома
#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Обстрел#Татьяна Лукащева#ВСУ#Сирена#СВО#Обстрел ВСУ#БПЛА#Ракетная опасность
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Будет громко: в Белгороде на семи улицах проверят недавно установленные сирены
Сегодня, 14:52
Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?
Сегодня, 14:29
Газманов и SHAMAN? Что слушают белгородские школьники на уроках музыки
Сегодня, 15:06
С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев
Сегодня, 13:40
Когда белгородцы смогут прятать машины в подземных паркингах?
Сегодня, 14:12
"