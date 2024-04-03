Об атаке беспилотников ВСУ белгородцев предупредят специальным сигналом

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Вопрос с оповещением жителей Белгородской области об угрозе атаки беспилотников задала белгородка во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова:
«Просим, чтобы вы повлияли на ситуацию с оповещением. Дело в том, что в соседних областях предупреждают о ракетной опасности и БПЛА. В нашем случае МЧС приложение молчит, сирена молчит. Люди вынуждены узнавать друг от друга. БПЛА тоже приводят к смертельным исходам. Я как мать должна защитить свою семью и детей, принять все меры предосторожности. Но как я это сделаю, если нет оповещения?»
По словам главы региона, МЧС начнёт делить оповещение на сигналы о ракетной опасности и угрозе со стороны БПЛА. Уведомления будут подаваться согласно информации от Минобороны.