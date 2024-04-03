Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?

Горелик парировал, что его в этом эпизоде интересует только факт якобы бескорыстных отношений между Сергиенко и Гринякиным. И снова спросил, почему Сергиенко попросил передать 236 тысяч, а потом пообещал их отдать, «чтобы она не платила». «Как объяснить его действия?» — задался вопросом адвокат.