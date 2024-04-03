Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На очередном заседании по делу бывшего мэра Старого Оскола и директора белгородских предприятий «Газпрома» Александра Сергиенко обсудили эпизод, который руководитель компании «Тисайд» Денис Гринякин назвал ещё одним требованием взятки. И касалось дело якобы дома родителей Наталии Полуяновой. Вероятно, речь здесь идёт о депутате Госдумы от Белгородской области, но в суде этого уточнения не было.
Адвокат Сергиенко Владимир Горелик предложил рассмотреть в суде лист дела №140, где приводится часть переписки Сергиенко и Гринякина от 2 июня 2018 года.
«Сергиенко пишет: „Денис, Наталия там материал покупает, ты деньги за материал весь ей отдай, а я при первой встрече сразу отдам. С понедельника, как буду в Осколе, чтобы она не платила“».
Горелик отдельно отметил: Сергиенко писал, что деньги отдаст. И задал Гринякину вопрос, как взяткодатель может говорить, что деньги вернёт.
В обсуждение вступила прокурор Вера Струкова. Она предложила защите сначала выяснить, кто такая Наталия, которая фигурирует в переписке, и за что полагались деньги.
Горелик парировал, что его в этом эпизоде интересует только факт якобы бескорыстных отношений между Сергиенко и Гринякиным. И снова спросил, почему Сергиенко попросил передать 236 тысяч, а потом пообещал их отдать, «чтобы она не платила». «Как объяснить его действия?» — задался вопросом адвокат.
Руководитель «Тисайда» на это заметил, что он не уверен, что защита и подсудимый хотят полный ответ по этому эпизоду, но он готов пояснить всё до конца.
Горелик предложил «двигаться дальше», но судья Елена Волощенко попросила свидетеля ответить.
Гринякин ответил.
«Этот эпизод касается ещё одной взятки, которую требовал с меня Александр Николаевич, по ремонту дома родителей Наталии Полуяновой. И здесь он говорит, чтобы я приступал, „а потом я с тобой расплачусь“.
На очередной вопрос адвоката, где же взятка, если Сергиенко обещал расплатиться, Гринякин ответил, что тогдашний мэр Старого Оскола деньги так и не вернул.
Теперь слово взял сам Сергиенко и сообщил, что речь идёт не о доме, а о приобретении «каких-то сантехнических изделий на 236 тысяч рублей».
Судья спросила, есть ли необходимость на этом останавливаться. Горелик ответил, что такой необходимости нет и что он зафиксировал, что «свидетель отождествляет взятку и заёмные средства».