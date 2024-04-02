«Я убеждён, что не виновен». Сергиенко в зале суда эмоционально обратился к свидетелю

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Адвокат Владимир Горелик обратился к свидетелю Денису Гринякину с вопросом: известны ли последнему случаи давления бывшего главы депстроя Евгения Глаголева на членов комиссии электронного аукциона? Разговор шёл на повышенных тонах, и в один момент свидетель потерял терпение:
— Вы где видите противоречие? Вы со мной спорите? Вот что вы от меня хотите?
Постоянные конфликты приходится погашать судье. В один момент к Гринякину обратился сам подсудимый, Александр Сергиенко.
«Меня обвиняют в совершении преступления. Я глубоко уверен, что не имею к нему никакого отношения. Свидетель говорит, что Глаголев всё решил. Вопрос был задан: каким образом Глаголев допустил неучастие неугодных компаний в аукционе? Как он заранее сказал, что вы станете победителем?» — сказал экс-глава Старого Оскола.
Сергиенко заявил, что технически обеспечить победу заранее якобы невозможно. Ранее Гринякин рассказал, что область поделили между определёнными подрядчиками.
Инициативу разговора после этого перехватила сторона защиты. Гринякин упорно продолжил отбиваться. Тех, кто принимал решение отдать победу на аукционе «Тисайду», с его слов, он не знает.
Бел.Ру продолжает следить за обстановкой в зале суда.