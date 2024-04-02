Прокурор попросила адвоката Сергиенко не склонять украинскую фамилию подсудимого

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Задавая очередной вопрос свидетелю Денису Гринякину, адвокат Александра Сергиенко Владимир Горелик просклонял фамилию последнего. На это обратила внимание прокурор Вера Струкова.
«Фамилия Сергиенко — украинского происхождения, и она не склоняется. А сторона защиты её регулярно склоняет, говорит: „Сергиенке, Сергиенка“. Этим выражается неуважение к подзащитному», — заявила представитель стороны защиты.
Судья улыбнулась и отметила, что это верное замечание. Горелик попытался поспорить, заявив, что у него другая информация и что склонять фамилию можно. Прокурор парировала, что эта информация не соответствует действительности, — начался спор.
Кончился он быстро, после вмешательства второго адвоката Николая Звертаева. Тот заверил, что претензий из-за склонения его фамилии Сергиенко не озвучивал.