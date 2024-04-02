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Прокурор попросила адвоката Сергиенко не склонять украинскую фамилию подсудимого

Прокурор попросила адвоката Сергиенко не склонять украинскую фамилию подсудимого

2 апреля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Прокурор Вера Струкова во время очередного заседания по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко попросила адвоката не склонять фамилию последнего. После короткого спора пришли к выводу, что склонение фамилии подсудимого не обижает.

Задавая очередной вопрос свидетелю Денису Гринякину, адвокат Александра Сергиенко Владимир Горелик просклонял фамилию последнего. На это обратила внимание прокурор Вера Струкова.

«Фамилия Сергиенко — украинского происхождения, и она не склоняется. А сторона защиты её регулярно склоняет, говорит: „Сергиенке, Сергиенка“. Этим выражается неуважение к подзащитному», — заявила представитель стороны защиты.

Судья улыбнулась и отметила, что это верное замечание. Горелик попытался поспорить, заявив, что у него другая информация и что склонять фамилию можно. Прокурор парировала, что эта информация не соответствует действительности, — начался спор.

Кончился он быстро, после вмешательства второго адвоката Николая Звертаева. Тот заверил, что претензий из-за склонения его фамилии Сергиенко не озвучивал.

После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде
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