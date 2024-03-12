Затащил в ванную и искал микрофон: Гринякин рассказал об угрозах со стороны Сергиенко

Как рассказал свидетель, Сергиенко однажды очень испугался заявления в полицию, поэтому экстренно приехал к Гринякину домой. В помещении Сергиенко затащил бизнесмена в ванную комнату и стал того там раздевать: «без подтекста», а в поисках микрофона. Подсудимый заверял, что в случае проблем Гринякина могут и убить: «Ты же знаешь, какой у меня кум». В это время в помещении плакала маленькая девочка — дочь Гринякина.