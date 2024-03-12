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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Свидетель по делу Сергиенко сообщил об угрозах расправы с ним с помощью Тебекина

Затащил в ванную и искал микрофон: Гринякин рассказал об угрозах со стороны Сергиенко

12 марта 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney

Свидетель по делу Сергиенко сообщил об угрозах расправы с ним с помощью Тебекина

12 марта в Свердловском райсуде Белгорода свидетель Денис Гринякин рассказал, что экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко ранее угрожал ему расправой от кума. Последним может быть известный бизнесмен региона Владимир Тебекин.

Свидетель по делу Сергиенко Денис Гринякин заявил сегодня в зале суда, что экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко предупреждал его о возможной расправе от кума. Последним может быть Владимир Тебекин, известный белгородский бизнесмен.

Как рассказал свидетель, Сергиенко однажды очень испугался заявления в полицию, поэтому экстренно приехал к Гринякину домой. В помещении Сергиенко затащил бизнесмена в ванную комнату и стал того там раздевать: «без подтекста», а в поисках микрофона. Подсудимый заверял, что в случае проблем Гринякина могут и убить: «Ты же знаешь, какой у меня кум». В это время в помещении плакала маленькая девочка — дочь Гринякина.

Угрозы последний воспринял очень серьёзно. Сергиенко же, слушая показания, улыбался, сокрушенно качал головой и что-то бормотал.

Ранее на угрозу в лице Тебекина жаловался другой свидетель по делу, Владимир Глазкрицкий. Внимание на это обратила прокурор.

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