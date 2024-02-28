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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

На суде по делу о взятках бывшего мэра Старого Оскола выступил его бывший друг

«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде

28 февраля 2024, 12:27
Фото: Официальная страница Александра Сергиенко ВКонтакте

На суде по делу о взятках бывшего мэра Старого Оскола выступил его бывший друг

Ещё одно заседание по уголовному делу Александра Сергиенко прошло в Свердловском районном суде Белгорода. На этот раз в качестве свидетеля выступил тот, кто был в дружеских отношениях с подсудимым, а потом написал заявление на него о взяточничестве.

Бывшего главу Старооскольского горокруга обвиняют в семи эпизодах взяток, четыре из которых он получил от Владимира Глазкрицкого. В основном, по версии обвинения, взятки Сергиенко «просил» за помощь в строительстве автозаправок.

Так, 6 млн рублей в виде стендового оборудования в спортклуб «Стрелец» Евгения Сергиенко предприниматель передал бывшему мэру за помощь с разрешением на второй этап строительства автозаправок. И здесь на допросе Глазкрицкий рассказал несколько интересных моментов.

По словам свидетеля, 6 млн рублей он заплатил чуть ли не насильно: продал базу в Красногвардейском районе за 9 миллионов и две трети из них отдал на оборудование в «Стрелец». Со стороны Сергиенко, утверждает Глазкрицкий, при опоздании с оплатой была претензия:

«Если бы я ему не оплатил это оборудование, он меня пугал нашим доблестным Тебекиным Владимиром Михайловичем: „Я тебя отдам Тебекину, пусть Тебекин с тобой разбирается“».

— А кто такой Тебекин? — спросила прокурор.

— Ну Владимир Михайлович, не знаете?

— Не знаю.

— Ну «Моряк» наш. На тот момент он был предприниматель. Вот ему он меня грозился «отдать».

Напомним, вчера в суде по делу Сергиенко выступил свидетель из «Белстройплюс» Панах Тахир-Оглы Ахундов, который рассказал о том, как работала компания с «Тисайдом» Гринякина и какое к этому имеет отношение бывший мэр.

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