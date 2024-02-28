«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде

По словам свидетеля, 6 млн рублей он заплатил чуть ли не насильно: продал базу в Красногвардейском районе за 9 миллионов и две трети из них отдал на оборудование в «Стрелец». Со стороны Сергиенко, утверждает Глазкрицкий, при опоздании с оплатой была претензия: