«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Бывшего главу Старооскольского горокруга обвиняют в семи эпизодах взяток, четыре из которых он получил от Владимира Глазкрицкого. В основном, по версии обвинения, взятки Сергиенко «просил» за помощь в строительстве автозаправок.
Так, 6 млн рублей в виде стендового оборудования в спортклуб «Стрелец» Евгения Сергиенко предприниматель передал бывшему мэру за помощь с разрешением на второй этап строительства автозаправок. И здесь на допросе Глазкрицкий рассказал несколько интересных моментов.
По словам свидетеля, 6 млн рублей он заплатил чуть ли не насильно: продал базу в Красногвардейском районе за 9 миллионов и две трети из них отдал на оборудование в «Стрелец». Со стороны Сергиенко, утверждает Глазкрицкий, при опоздании с оплатой была претензия:
«Если бы я ему не оплатил это оборудование, он меня пугал нашим доблестным Тебекиным Владимиром Михайловичем: „Я тебя отдам Тебекину, пусть Тебекин с тобой разбирается“».
— А кто такой Тебекин? — спросила прокурор.
— Ну Владимир Михайлович, не знаете?
— Не знаю.
— Ну «Моряк» наш. На тот момент он был предприниматель. Вот ему он меня грозился «отдать».
Напомним, вчера в суде по делу Сергиенко выступил свидетель из «Белстройплюс» Панах Тахир-Оглы Ахундов, который рассказал о том, как работала компания с «Тисайдом» Гринякина и какое к этому имеет отношение бывший мэр.