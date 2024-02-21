История не закончилась? Бывшая заведующая детсада №20 Белгорода судится с мэрией

В сентябре в редакцию Бел.Ру обратились родители, дети которых ходят в детский сад №20 «Аистёнок» в Белгороде. Проблема, как сообщили белгородцы, заключалась в том, что заведующая образовательного учреждения, Елена Вдовенко, злоупотребляла своими должностными обязанностями. С детьми якобы работали студентки 1-2 курсов педколледжа, среди сотрудников числились «мёртвые души», а из-за текучки кадров воспитатели выполняли работу, которая не входит в их обязанности. К тому же на пять групп оставалось четыре воспитателя. Также родители сообщили, что опасаются Вдовенко, т. к. та, по их словам, угрожала им и запугивала «связями».