История не закончилась? Бывшая заведующая детсада №20 Белгорода судится с мэрией

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В сентябре в редакцию Бел.Ру обратились родители, дети которых ходят в детский сад №20 «Аистёнок» в Белгороде. Проблема, как сообщили белгородцы, заключалась в том, что заведующая образовательного учреждения, Елена Вдовенко, злоупотребляла своими должностными обязанностями. С детьми якобы работали студентки 1-2 курсов педколледжа, среди сотрудников числились «мёртвые души», а из-за текучки кадров воспитатели выполняли работу, которая не входит в их обязанности. К тому же на пять групп оставалось четыре воспитателя. Также родители сообщили, что опасаются Вдовенко, т. к. та, по их словам, угрожала им и запугивала «связями».
В середине октября стало известно, что временно вместо Вдовенко на должности заведующей «Аистёнка» уже состоит Наталья Сальникова. Если верить сообщениям в официальной группе ВКонтакте детского сада, до этого женщина выполняла функции старшего воспитателя в том же образовательном учреждении.
После проверки детского сада управлением образования выявили неблагоприятные условия, о которых упоминали обратившиеся в редакцию родители. Позже заведующая написала заявление на увольнение по собственному желанию, а после её ухода в редакцию Бел.Ру вновь обратились обеспокоенные белгородцы. Они сообщили о недостатке оборудования и материального обеспечения в детсаду. В мэрии же ответили, что всё в порядке. Однако и на этом история с проблемным «Аистёнком» не закончилась. В конце декабря с журналисткой Бел.Ру снова связалась одна из родительниц.
Как оказалось, 6 декабря Елена Вдовенко подала иск в Свердловский районный суд Белгорода. Дело числится в категории трудовых споров. Белгородка сообщила, что женщина якобы пытается восстановиться на должность заведующей детсада №20.
30 декабря рассмотрение дела начато сначала. По причине того, что за пять дней до этого произошло «изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований». Судебное заседание по делу назначили на 19 февраля.
Связанным с этим оказалось ещё ноябрьское сообщение СК о том, что в период 7–20 сентября 2023 одну из сотрудниц управления образования Белгорода подозревают в получении взятки в виде 105 тысяч рублей и другого имущества от заведующей некого детского сада. Так, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Указано, что вознаграждение та получила за помощь в продлении сроков работы заведующей и за общую поддержку на рабочем месте.
Обратившиеся родители также указали, что по факту получения взятки от уже бывшей заведующей «Аистёнка» «сотрудник управления образования сидит в СИЗО по обвинению в получении взятки от неё». Назвали и имя — Светлана.
Речь идёт о начальнице отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной работы управления образования администрации Белгорода Светлане Лыковой. На сайте администрации указано, что женщина всё ещё состоит в должности. По этому поводу редакция Бел.Ру направила официальный запрос.
Как сообщили в администрации города, информация является актуальной. Светлана Лыкова действительно состоит в должности начальника отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной работы управления образования.
«В связи с возбуждением уголовного дела ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, трудовая функция не осуществляется», — ответили Бел.Ру в мэрии.
По данному делу свидетелем проходила Татьяна Берёзка, заместитель руководителя управления образования — начальник отдела дошкольного образования. Об этом случае ранее также уже писали ранее. Как рассказала адвокат Елена Полымова в своих соцсетях 11 ноября, допрашивали её доверительницу восемь часов.
Бел.Ру продолжает следить за ситуацией.