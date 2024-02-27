«Нет прав, меня не существует»: Сергиенко попросил оформить доверенность на свою дочь

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгороде прошло очередное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которого обвиняют в семи эпизодах получения взятки на общую сумму около 50 млн рублей. После отказа в нескольких ходатайствах об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест адвокаты обратились с ходатайством об оформлении юридической доверенности на дочь подсудимого Алину Сергиенко.
По мнению защиты, такая доверенность необходима для оплаты коммунальных услуг, получения пенсии и необходимых выплат по месту работы, оплаты обучения дочери Сергиенко и для решения других бытовых вопросов, в том числе приобретения лекарств и получения медицинских документов. Подсудимый как инвалид первой группы имеет право на льготу на покупку дорогих лекарств, но не может реализовать это право, подчеркнула адвокат Фабрая.
Судья из ходатайства зачитала большой перечень тех прав, которые получит Алина Сергиенко через доверенность.
— Без доверенности нельзя это всё оформить. Постоянно нужно решать житейские бытовые вопросы, — отметила защитник.
— Да там не только житейские бытовые вопросы, у вас тут на три-четыре листа, — иронично подчеркнула судья Волощенко.
По словам другого защитника Горелика, без доверенности нарушается конституционное право бывшего чиновника — он получает доход и не может его использовать, это приводит к негативным последствиям в том числе для родных. Адвокат назвал это «имущественным душняком». А сам Сергиенко отметил, что даже не может получить пенсию:
«Я её не получаю, она не оформлена, неизвестно куда начисляется. У меня счета заблокированы, к госуслугам доступа нет, к личному кабинету доступа нет, абонентский номер мой заблокирован, к чему привязаны все госуслуги. Я полностью изолирован, и никто за меня не может решить эти вопросы».
Прокурор сочла все доводы надуманными и попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства: «Подсудимый не лишён на данный момент этой возможности. Путём подачи официального письма в органы он может получить какую-то информацию».
Александр Сергиенко возразил против этого, аргументируя тем, что заявление в Пенсионный фонд подаётся лично, а у него такой возможности нет:
«У меня на иждивении дочь. Она учится на платной форме обучения в Москве. Бывшая супруга не работает. Счета мои заблокированы, оплату производить я не могу. Сын в долги залазит уже непонятно куда. Потому что нужно доучить ребёнка. Я про это молчу. Вы хотя бы разблокируйте карту, чтобы я мог кормить дочь и снимать ей квартиру или в общежитии каком-то. Но я и пенсию не могу оформить, и лекарства не могу оформить и купить, потому что везде требуется моё присутствие и личная подпись, либо человека с доверенностью».
Суд удалился для принятия решения и по итогу в очередной раз оставил ходатайство без удовлетворения. Между тем, мы услышали, как адвокаты нашли в этом решении свою ошибку — слишком много прав было перечислено, которые получит дочь Сергиенко из доверенности. Сам подсудимый очень эмоционально отреагировал на решение суда:
«У меня больше нет прав, нет пенсии, меня не существует», — сказал бывший мэр Старого Оскола.
Напомним, на этом же заседании Александр Сергиенко пожаловался суду на условия содержания в СИЗО. Как рассказал подсудимый, его доставляют в камеру слишком долго, также могут «забыть» после прогулки на морозе на несколько часов и проводят слишком много обысков. Судья порекомендовала адвокатам написать подробное ходатайство с конкретными замечаниями.
Ранее бывшему чиновнику несколько раз отказали в изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Последний раз адвокаты ходатайствовали об этом после гипертонического криза, который случился у подсудимого перед заседанием. Тогда Сергиенко тоже пожаловался на условия в изоляторе и на то, что приступ ему пришлось лечить самому.