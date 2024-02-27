«Нет прав, меня не существует»: Сергиенко попросил оформить доверенность на свою дочь

Ранее бывшему чиновнику несколько раз отказали в изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Последний раз адвокаты ходатайствовали об этом после гипертонического криза, который случился у подсудимого перед заседанием. Тогда Сергиенко тоже пожаловался на условия в изоляторе и на то, что приступ ему пришлось лечить самому.