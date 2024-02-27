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Published Сегодня, 16:43

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Свидетель по делу экс-мэра Старого Оскола сам запутался в своих показаниях

Подписывал без прочтения и работал на доверии: новый свидетель в деле Сергиенко

27 февраля 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney

Свидетель по делу экс-мэра Старого Оскола сам запутался в своих показаниях

В ходе очередного заседания по делу о серии взяток бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко выступил ещё один свидетель — замдиректора ООО «Белстройплюс». Именно в эту компанию, по версии обвинения, была перечислена взятка в 8 млн рублей.

Не взятка, а перевод за работы

Один из семи эпизодов взяток, в которых обвиняют Александра Сергиенко, связан с компанией ООО «Белстройплюс». В 2019 году директор «Тисайда» Денис Гринякин обратился к на тот момент мэру Старого Оскола с тем, что хочет выиграть крупный тендер на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Степной, а также получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию учреждения. По версии обвинения, за помощь в этом Сергиенко попросил у предпринимателя 8 млн рублей, но не «наличкой», а переводом в ООО «Белстройплюс» за работы по благоустройству от ООО «ССК „Стрелец“».

Соучредителем последней компании является сын подсудимого Евгений Сергиенко. Именно он должен был выступить в качестве свидетеля на сегодняшнем заседании, но не смог. Вместо него на допрос пригласили замдиректора ООО «Белстройплюс» Панаха Тахир-Оглы Ахундова.

Работали на доверии

Сначала, отвечая на вопросы прокурора, Панах Тахир-Оглы Ахундов рассказал, что знает Сергиенко, но близких или, наоборот, неприятельских отношений с ним нет. ООО «Белстройплюс», в котором он был замдиректора, занималось дорогами и благоустройством, в том числе на «Стрельце». В 2019 году, по словам свидетеля, компания там укладывала плитку, асфальт.

Работы контролировал в том числе гендиректор ССК «Стрелец» Сергей Бочарников. Его Панах Тахир-Оглы давно знает, именно поэтому, утверждает свидетель, договор с ним не заключали. О том, как начинались работы и как «Белстройплюс» попал на объект, говорит следующее:

«Ну как у строителей бывает. Там есть работа, созвонился с Сергеем Владимировичем [Бочарниковым] спросил: „Можно я буду делать?“. Ну и взяли — сделали. На доверии, я его лет 15 знаю».

На объекте Панах Тахир-Оглы встречал Александра Сергиенко «один-два раза, только здоровался», по поводу работ они не общались, и экс-мэр их не контролировал и не осматривал.

Объём выполненных работ — 8 млн рублей. Панах Тахир-Оглы напрямую говорит, что эти деньги заплатила компания «Тисайд». Директора Гринякина свидетель видел один раз — тот пригласил Ахундова на встречу и там попросил реквизиты для оплаты. По ним «Тисайд» перечислил сумму. Как рассказал Панах Тахир-Оглы, сумму обозначил не директор «Тисайда», а он сам. При этом с «Тисайдом» компания не заключала никаких договоров.

«Мне какая разница? Я работы выполнил, он мне сказал, что будет за этот объект платить».

Все документы были оформлены уже в конце работ.

Подписал не читая

В показаниях, которые дал свидетель на заседании, прокурор увидела несколько расхождений с тем, что он говорил на допросе ранее. Там Панах Тахир-Оглы Ахундов заявлял, что видел Сергиенко на объекте два-три раза и тот тщательно осматривал выполненные работы, а также задавал вопросы строительной бригаде, по чему было видно, что он имеет отношение к ССК «Стрелец». Также, по его прошлым показаниям, между «Тисайдом» и ООО «Белстройплюс» всё-таки был заключен договор подряда, который фактически был фиктивным. С этим изложением показаний свидетель не согласился: «Я не читал, я подписал на доверии».

Адвокат Горелик также зачитал объяснение Ахундова, которое он дал за день до этого допроса. Там речь шла о дополнительном соглашении и увеличении объёма и стоимости работ. Всего, по объяснению, в ООО «Белстройплюс» поступило 16 миллионов рублей: первую половину в 8 млн рублей перевело некое общество, с которым был заключён договор подряда, вторую половину — «Тисайд». Панах Тахир-Оглы заявил, что и это изложение собственных слов он подписал, «не читая, потому что не было с собой очков».

Из показаний Панаха Тахир-Оглы Ахундова сложно понять что-то, кроме того, что он привык «доверять» людям. А мы напомним, что кроме этих 8 млн рублей Александру Сергиенко вменяют ещё шесть эпизодов взяток в виде имущества, услуг и переводов. Следующее заседание с допросом свидетеля Владимира Глазкрицкого назначено на 28 февраля. Бел.Ру продолжит следить за процессом.

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