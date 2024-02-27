Подписывал без прочтения и работал на доверии: новый свидетель в деле Сергиенко

В показаниях, которые дал свидетель на заседании, прокурор увидела несколько расхождений с тем, что он говорил на допросе ранее. Там Панах Тахир-Оглы Ахундов заявлял, что видел Сергиенко на объекте два-три раза и тот тщательно осматривал выполненные работы, а также задавал вопросы строительной бригаде, по чему было видно, что он имеет отношение к ССК «Стрелец». Также, по его прошлым показаниям, между «Тисайдом» и ООО «Белстройплюс» всё-таки был заключен договор подряда, который фактически был фиктивным. С этим изложением показаний свидетель не согласился: «Я не читал, я подписал на доверии».