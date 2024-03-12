Заседание по делу Сергиенко не стали переносить из-за ракетной опасности в Белгороде

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В Свердловском райсуде Белгорода продолжают изучать дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Утром 12 марта людям в зале ожидания сообщили о переносе всех заседаний из-за ракетной опасности — якобы конвой не выдает подсудимых из СИЗО. Но Сергиенко в зал суда всё же доставили.
Сегодня выступает новый ключевой свидетель — Денис Гринякин, директор обанкроченного «Тисайда». Ранее фрагменты из стенограмм общения подсудимого уже зачитывали в зале суда, также компания бизнесмена предположительно дала Сергиенко взятку. По данным Бел.Ру, свидетель уже здесь.
Наш журналист находится в зале суда. Подробности — в скором времени.