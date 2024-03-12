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Заседание по делу Сергиенко не стали переносить из-за ракетной опасности в Белгороде

Заседание по делу Сергиенко не стали переносить из-за ракетной опасности в Белгороде

12 марта 2024, 07:57
Фото: страница Александра Сергиенко в ВК
В Свердловском райсуде Белгорода сегодня началось очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола и руководителя белгородских предприятий «Газпрома» Александра Сергиенко. Несмотря на угрозу ракетной опасности, переносить его не стали.

В Свердловском райсуде Белгорода продолжают изучать дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Утром 12 марта людям в зале ожидания сообщили о переносе всех заседаний из-за ракетной опасности — якобы конвой не выдает подсудимых из СИЗО. Но Сергиенко в зал суда всё же доставили.

Сегодня выступает новый ключевой свидетель — Денис Гринякин, директор обанкроченного «Тисайда». Ранее фрагменты из стенограмм общения подсудимого уже зачитывали в зале суда, также компания бизнесмена предположительно дала Сергиенко взятку. По данным Бел.Ру, свидетель уже здесь.

Наш журналист находится в зале суда. Подробности — в скором времени.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Коррупция#Суд#Александр Сергиенко#Белгород#Взятки#Артем Черненко#Дело Александра Сергиенко
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