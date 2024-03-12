Заседание по делу Сергиенко не стали переносить из-за ракетной опасности в Белгороде

В Свердловском райсуде Белгорода продолжают изучать дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Утром 12 марта людям в зале ожидания сообщили о переносе всех заседаний из-за ракетной опасности — якобы конвой не выдает подсудимых из СИЗО. Но Сергиенко в зал суда всё же доставили.