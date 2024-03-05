«Легенду придумать?» Как главный свидетель по делу Сергиенко отбивался от адвокатов

— У меня следующий вопрос возникает. Опять же, на допросе в суде вы сказали, что приняли решение сделать заявление о преступлении на своего друга после того, как он ушёл с должности главы администрации, потому что на новой должности в «Газпроме» он бы саботировал все ваши мероприятия и все ваши производства. И вы, зная, что он взяточник, чтобы избавиться от этих взяток, решили сделать заявление о преступлении? Это объясните как?