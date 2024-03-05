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Глазкрицкий и Сергиенко поругались из-за увольнения водителя

«Будет бетономешалка»: какую тактику выбрал в суде адвокат Александра Сергиенко?

5 марта 2024, 14:11
Фото: Изображение Kandinsky

Глазкрицкий и Сергиенко поругались из-за увольнения водителя

5 марта в Свердловском райсуде Белгорода прошло очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Запомнилось оно спорами между всеми участниками: адвокат спорил со свидетелем Глазкрицким, прокурор — с адвокатом, судья — со всеми сразу. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Сюрпризы начались ещё до заседания: объявивший днём ранее о планах уехать в командировку главный свидетель по делу Владимир Глазкрицкий неожиданно для многих явился сегодня в суд. Бывший лучший друг бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко — тот, кто дал процессу старт. Именно он написал на товарища заявление в ФСБ и именно его показания стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Прекрасно осознающий важность этих факторов адвокат Владимир Горелик решил не отпускать главного свидетеля просто так. Усилиями этого защитника в поначалу прохладном полуподвальном помещении суда за два часа стало жарко — во всех смыслах этого слова.

«Прохладно», кажется, было лишь самому Сергиенко: на протяжении всего заседания экс-мэр не переставая крутил пальцами шариковую ручку, опустив скрытые за толстыми линзами очков глаза. Но даже он в один момент не выдержал и глухо рассмеялся — настолько диалоги свидетеля и адвоката вызывали порой недоумение.

Конфликт из-за водителя

Одна из основных линий защиты — подтвердить убеждение, что Глазкрицкий в своих показаниях может лукавить. Чтобы доказать свой тезис, все два с половиной часа Горелик не переставая «бомбил» свидетеля вопросами, ответы на которые тот дать не мог.

Предусмотрительно спрятавший в задний карман джинсов «брякающий» iPhone бывший друг Сергиенко ушёл в вынужденную оборону: фразы «Я не знаю» и «Спросите не у меня» присутствующие услышали сегодня не один и не два раза. Горелика же такие ответы категорически не устраивали: словно охотник, он методично «водил» свидетеля по кругу, стараясь «ужалить» того как можно точнее и результативнее.

«Вы говорили: „К концу 2022 года мои отношения с Сергиенко испортились. Я с ним поругался“. Это дословно. „Я стал требовать возврата ранее переданных мной взяток. И учитывая это, я записал свою встречу с Сергиенко, состоявшуюся 19 декабря 2022 года“. Вот как совместить эти ваши заявления о ссоре с вашими заявлениями, что у вас отношения нормальные?» — обратился к Глазкрицкому Горелик, процитировав ранее данные свидетелем показания.

Глазкрицкий ответил, что ссора произошла из-за его решения уволить Личаева, водителя Сергиенко. Якобы последний возмутился этому факту, что привело к конфликту.

Я же не спрашиваю, почему ссора произошла. Я спрашиваю о другом. В одном месте вы поясняли, что конфликтов никаких не было.. — начал Горелик.

— Конфликтов не было, — перебил его Глазкрицкий.

— Дослушайте вопрос. Я его не закончил, — отрезал адвокат. — В документе, когда вас опрашивают, вы говорите, что отношения испортились и что вы поругались. То есть, конфликт произошёл. И после этого вы стали требовать обратно взятки. Это противоречит!

Глазкрицкий снова ответил, что произошло это из-за желания уволить Личаева. Горелик не унимался.

— По сути он не ответил на мой вопрос, — обратился он к судье.

Елена Волощенко, наблюдающая за противостоянием уже далеко не в первый раз, настойчиво попросила стороны не задерживаться и идти дальше, ведь всё это проговаривалось раньше. Начались первые выкрики и разговоры на повышенных тонах.

Много вопросов касалось фигурирующего в материалах дела объекта «6Б»: судя по всему, речь шла о здании по адресу Майский, 6б, ранее упомянутом представителем прокуратуры Верой Струковой. Глазкрицкий вспомнил разговор с Сергиенко в 2021 году, произошедший после ареста Евгения Глаголева, бывшего замгубернатора по строительству. Якобы Сергиенко тогда был очень испуган — он приехал к Глазкрицкому и пообещал вернуть все взятки. Горелик обнаружил в словах свидетеля нестыковки.

«Стенограмма опроса изобилует в огромном количестве обстоятельствами, которые обличают Глазкрицкого в лжесвидетельстве. Я беру на себя ответственность и понимаю, что вот эти обстоятельства, хоть они и не входят в предмет доказывания, они дают защите и правосудию объективно оценить достоверность показаний свидетеля», — сделал заявление Горелик.

Прокурор с позицией обвинителя не согласилась.

«Попрошу сделать замечание защитнику в части высказывания в адрес свидетеля. Уже второе судебное заседание звучит слово „лжесвидетельсвование“. Это что, каким-то образом доказано? Ваша версия пусть останется при вас. Выскажете её во время прений», — поднялась с места Вера Струкова.

В ответ на это Волощенко акцентировала внимание на том, что суд не является органом, где проходит предварительное следствие. Все вопросы необходимо было освещать должным образом во время следствия.

Адвокат Сергиенко: «Стенограмма опроса Глазкрицкого обличает его в лжесвидетельстве»
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«Будет бетономешалка»

Чем больше делал заявлений адвокат (а делал он их много, каждый раз поднимаясь с места), тем краснее становилось его лицо. Атакуя Глазкрицкого, Горелик явно чувствовал себя в своей стихии: закинув руку за спинку стула, адвокат довольно улыбался. На носу его блестели капельки пота.

«Я только три слова начинаю — он начинает! Здесь он говорит прошлое, здесь — позапрошлое. Я ничего не понял! Я прошу создать условия, чтобы я мог задавать вопросы. Он каждый второй мой вопрос перебивает. Он заявил, что было это летом позапрошлого. Теперь — прошлого», — заявил Горелик, после чего попросил суд сделать свидетелю замечание.

Очередной спор возник вокруг озвученной Глазкрицким даты: свидетель не смог вспомнить, когда точно между ним и Сергиенко состоялся разговор — в прошлом году или позапрошлом. В конце концов адвокат заставил свидетеля признаться, что тот просто этого не помнит.

«Ну хоть понятные ответы пошли!» — высказался Горелик.

Судья в конце концов очень прозрачно намекнула адвокату, что от свидетеля вряд ли удастся добиться чего-нибудь по существу — «уже третий день вопросы задаём, а то, что вы хотите услышать, он вам не сказал». Линию защиты Волощенко попросила «скомпоновать» до формы «вопрос — ответ». Горелик ответил, что будет делать всё необходимое для защиты подсудимого.

«Стенограмма — объёмная. И в ней огромное количество информации. И если по-другому построить допрос, тогда вообще будет бетономешалка — ничего не будет понятно. Моя задача — поставить правильно вопрос. Пока я получаю ответы „я не помню, не знаю“… Вопросы здесь предельно лаконичны. По-другому здесь нельзя работать, уважаемый суд. Просто невозможно! Там в каждом абзаце новые вещи. Новые какие-то детали», — заявил Горелик.

Но Глазкрицкий продолжал отвечать, что он ничего не помнит и не знает. Сторона защиты попыталась ходатайствовать о приобщении к делу бухгалтерии свидетеля, на которую он неоднократно ссылался, но судья ходатайство отклонила — его принятие выходит за рамки дела.

Диалог с Глазкрицким длился два с половиной часа. Хлопнув на прощание дверью, свидетель отправился в командировку, вернуться из которой он пообещал лишь в двадцатых числах марта. Тогда же «бетономешалка», похоже, и продолжится. Бел.Ру продолжит следить за ходом дела.

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