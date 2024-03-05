«Будет бетономешалка»: какую тактику выбрал в суде адвокат Александра Сергиенко?

Предусмотрительно спрятавший в задний карман джинсов «брякающий» iPhone бывший друг Сергиенко ушёл в вынужденную оборону: фразы «Я не знаю» и «Спросите не у меня» присутствующие услышали сегодня не один и не два раза. Горелика же такие ответы категорически не устраивали: словно охотник, он методично «водил» свидетеля по кругу, стараясь «ужалить» того как можно точнее и результативнее.