Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
На суде по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко адвокат подсудимого Владимир Горелик без устали задавал вопросы главному свидетелю — Владимиру Глазкрицкому. Опираясь на стенограммы разговоров некогда лучших друзей, защитник пытался уличить Глазкрицкого в возможном лжесвидетельстве.
Так, Горелик стал задавать Глазкрицкому вопросы о некой сумме в 6 млн рублей.
— Он [Сергиенко] вам говорит: «Я отдам тебе шесть миллионов, делайте как хотите». Вы ему отвечаете: «Хорошо». Вот этот ответ ваш прокомментируйте. Что он означает?
— Слушайте, ну я не знаю, какие шесть миллионов. Я подумал: «Ладно, хорошо». А куда, что вообще… — отвечал Глазкрицкий.
— То есть, вы сказали «Хорошо», не понимая о чём он говорит, да?
— Нет, я понимал, что он хочет за что-то возвратить. Ну, хорошо, возвращай. Но он же ничего не возвратил…
— Понятно… Понятно… Понятно.. — пробормотал Горелик, после чего ухмыльнулся. — Давайте вернёмся к этим шести миллионам, но уже в другой интерпретации.
И они вернулись: Горелик зачитал очередную стенограмму разговора Сергиенко с Глазкрицким.
Сергиенко: Вот тогда вот это стыкуй… Чтобы я тут у вас разбирался… Тридцать, пятнадцать… Всё остальное. У меня есть документ, и я отдам «шесть», о которых ты говоришь, — на этом фрагменте Горелик, зачитывавший слова Сергиенко, сделал отдельный акцент. — Всё. Я вас знать не знаю.
Адвокат поинтересовался: как Глазкрицкий, лично сказавший Сергиенко о 6 млн рублей, теперь о них якобы не помнит. Свидетель ответил, что всё забыл. Тогда Горелик заговорил о других суммах, озвучив следующий фрагмент из стенограммы:
Глазкрицкий: Сань, это моя тема с Денисом [имеется в виду Гринякин, директор «Тисайда»]. Я ему за это заплатил два миллиона, чтобы он эти все документы сделал. Там реально цифр — тринадцать. Я ему заплатил пятнадцать. И он всё сделал.
Сергиенко: Сделал?
Глазкрицкий: Всё, Саш. Какие вопросы?
Сергиенко: Как вы будете потом все расходиться? Ты мне скажи, тупому: вот договор на тридцать миллионов…
Глазкрицкий: На тридцать, да.
Сергиенко: То, что там сделал, не сделал — отдал, это всё?
Глазкрицкий: Да-да.
Сергиенко: На тридцать миллионов. По документам, то есть, ты провёл пять миллионов, из контракта, из цены?
Глазкрицкий: Да. Я официально проплатил пять.
Сергиенко: То есть, официально ты ему ещё должен двадцать пять миллионов?
Далее следовал комментарий Горелика.
— Вот такой разговор произошёл у вас. Опять он изобилует кучей цифр. И здесь что интересно, на что я бы обратил внимание: идёт речь о контракте, который заключается. О каком контракте идёт речь? Между кем и кем был этот контракт? Это Сергиенко сказал про контракт, а вы ему ответили: «Да, и официально». И что это значит? Кому проплатил? О чём идёт речь, в начале про это расскажите.
— Я же ещё раз вам говорю: у меня не было прямого контракта с Денисом, — отвечал Глазкрицкий.
— А если у вас нет прямого контракта, почему вы платите деньги?
— Лично я не плачу.
— Вы раздражаетесь.
— Ну смотрите… Разговор идёт вообще ни о чём. Прямого контракта у меня с Денисом не было. Поэтому я не могу этот разговор… Двадцать, тридцать… Вот это…
Подробнее о тактике адвоката можно прочесть в нашем отдельном материале. Напомним, что защитник Сергиенко на протяжении нескольких заседаний ведёт «допрос» Глазкрицкого, пытаясь поймать того на несостыковках в ранее данных показаниях. Свидетель же назвал происходящее «бредом» и даже попросил впредь оплачивать ему такси до суда.
Последнее заседание по делу прошло 5 марта: все два часа главный свидетель по делу отбивался от нападок адвоката, ссылаясь на давность событий, а также на отсутствие под рукой документов. Подробнее о поведении Владимира Глазкрицкого в суде, где идёт процесс над его бывшим лучшим другом, также можно узнать из отдельной публикации Бел.Ру.
Следующее заседание должно пройти 12 марта. Там свидетелем должен выступить как раз Денис Гринякин.