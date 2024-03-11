Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин

— Вот такой разговор произошёл у вас. Опять он изобилует кучей цифр. И здесь что интересно, на что я бы обратил внимание: идёт речь о контракте, который заключается. О каком контракте идёт речь? Между кем и кем был этот контракт? Это Сергиенко сказал про контракт, а вы ему ответили: «Да, и официально». И что это значит? Кому проплатил? О чём идёт речь, в начале про это расскажите.