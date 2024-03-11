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На суде по делу Сергиенко посчитали совместные с Глазкрицким миллионы

Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин

11 марта 2024, 08:55
Фото: Александр Сергиенко, «ВКонтакте»

На суде по делу Сергиенко посчитали совместные с Глазкрицким миллионы

Во время последнего заседания по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко адвоката Владимира Горелика особенно заинтересовали цифры из стенограммы общения подсудимого с главным свидетелем по делу, Владимиром Глазкрицким.
Сюжет
Суд

«Отдам шесть миллионов — и я вас знать не знаю»

На суде по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко адвокат подсудимого Владимир Горелик без устали задавал вопросы главному свидетелю — Владимиру Глазкрицкому. Опираясь на стенограммы разговоров некогда лучших друзей, защитник пытался уличить Глазкрицкого в возможном лжесвидетельстве.

Так, Горелик стал задавать Глазкрицкому вопросы о некой сумме в 6 млн рублей.

— Он [Сергиенко] вам говорит: «Я отдам тебе шесть миллионов, делайте как хотите». Вы ему отвечаете: «Хорошо». Вот этот ответ ваш прокомментируйте. Что он означает?

— Слушайте, ну я не знаю, какие шесть миллионов. Я подумал: «Ладно, хорошо». А куда, что вообще… — отвечал Глазкрицкий.

— То есть, вы сказали «Хорошо», не понимая о чём он говорит, да?

— Нет, я понимал, что он хочет за что-то возвратить. Ну, хорошо, возвращай. Но он же ничего не возвратил…

— Понятно… Понятно… Понятно.. — пробормотал Горелик, после чего ухмыльнулся. — Давайте вернёмся к этим шести миллионам, но уже в другой интерпретации.

И они вернулись: Горелик зачитал очередную стенограмму разговора Сергиенко с Глазкрицким.

Сергиенко: Вот тогда вот это стыкуй… Чтобы я тут у вас разбирался… Тридцать, пятнадцать… Всё остальное. У меня есть документ, и я отдам «шесть», о которых ты говоришь, — на этом фрагменте Горелик, зачитывавший слова Сергиенко, сделал отдельный акцент. — Всё. Я вас знать не знаю.

Два миллиона для Гринякина

Адвокат поинтересовался: как Глазкрицкий, лично сказавший Сергиенко о 6 млн рублей, теперь о них якобы не помнит. Свидетель ответил, что всё забыл. Тогда Горелик заговорил о других суммах, озвучив следующий фрагмент из стенограммы:

Глазкрицкий: Сань, это моя тема с Денисом [имеется в виду Гринякин, директор «Тисайда»]. Я ему за это заплатил два миллиона, чтобы он эти все документы сделал. Там реально цифр — тринадцать. Я ему заплатил пятнадцать. И он всё сделал.

Сергиенко: Сделал?

Глазкрицкий: Всё, Саш. Какие вопросы?

Сергиенко: Как вы будете потом все расходиться? Ты мне скажи, тупому: вот договор на тридцать миллионов…

Глазкрицкий: На тридцать, да.

Сергиенко: То, что там сделал, не сделал — отдал, это всё?

Глазкрицкий: Да-да.

Сергиенко: На тридцать миллионов. По документам, то есть, ты провёл пять миллионов, из контракта, из цены?

Глазкрицкий: Да. Я официально проплатил пять.

Сергиенко: То есть, официально ты ему ещё должен двадцать пять миллионов?

Далее следовал комментарий Горелика.

— Вот такой разговор произошёл у вас. Опять он изобилует кучей цифр. И здесь что интересно, на что я бы обратил внимание: идёт речь о контракте, который заключается. О каком контракте идёт речь? Между кем и кем был этот контракт? Это Сергиенко сказал про контракт, а вы ему ответили: «Да, и официально». И что это значит? Кому проплатил? О чём идёт речь, в начале про это расскажите.

Я же ещё раз вам говорю: у меня не было прямого контракта с Денисом, — отвечал Глазкрицкий.

— А если у вас нет прямого контракта, почему вы платите деньги?

— Лично я не плачу.

— Вы раздражаетесь.

— Ну смотрите… Разговор идёт вообще ни о чём. Прямого контракта у меня с Денисом не было. Поэтому я не могу этот разговор… Двадцать, тридцать… Вот это…

Подробнее о тактике адвоката можно прочесть в нашем отдельном материале. Напомним, что защитник Сергиенко на протяжении нескольких заседаний ведёт «допрос» Глазкрицкого, пытаясь поймать того на несостыковках в ранее данных показаниях. Свидетель же назвал происходящее «бредом» и даже попросил впредь оплачивать ему такси до суда.

Последнее заседание по делу прошло 5 марта: все два часа главный свидетель по делу отбивался от нападок адвоката, ссылаясь на давность событий, а также на отсутствие под рукой документов. Подробнее о поведении Владимира Глазкрицкого в суде, где идёт процесс над его бывшим лучшим другом, также можно узнать из отдельной публикации Бел.Ру.

Следующее заседание должно пройти 12 марта. Там свидетелем должен выступить как раз Денис Гринякин.

«Легенду придумать?» Как главный свидетель по делу Сергиенко отбивался от адвокатов
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