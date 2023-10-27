Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

Что конкретно сказали про своего товарища друзья и кто из них «написал пасквиль» — неизвестно. Ясно лишь то, что фамилии Глазкрицкого и Ротаря прозвучали на суде и что Сергиенко считает людей с такими именами теми, кто помогал подготовить обвинение.