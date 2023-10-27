Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко: его обвиняют в шести эпизодах получения крупной взятки. Экс-чиновник с весны этого года остаётся в СИЗО — так решил суд.
Тогда же во время заседания прозвучала фамилия друга Сергиенко, помогавшего, по словам подсудимого, готовить обвинение. Бел.Ру делится подробностями об этом человеке.
Следствие, конечно, разберётся. Но на сегодняшний день я ни с одним пунктом обвинения не согласен. У меня для следствия есть обоснования, что я не виновен. Эти обвинения подготовлены теми, с кем я дружил 15 лет. Нас было три человека, три друга: Ротарь Андрей Владимирович, Глазкрицкий Владимир Михайлович и Сергиенко Александр Николаевич.
— заявил в зале суда Александр Сергиенко.
Об Андрее Ротаре в открытых источниках информации практически нет. Известно лишь, что человек с таким именем в 2003 году закрыл ИП. Третий же друг, Владимир Михайлович Глазкрицкий, ранее был связан с Сергиенко через бизнес.
Известно, что Глазкрицкий — зарегистрированный в Белгородской области предприниматель. На данный момент он руководит и владеет половиной компании «ОГК», занимающейся продажей моторного топлива. Фирме уже 13 лет, а зарегистрирована она в Старом Осколе. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о чистой прибыли на 6,4 млн рублей.
В 2021 году ООО «ОГК» заключило восемь контрактов по поставке газа на 5,3 млн рублей. Самый частый заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское», занимающееся пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Всего МБУ подписало четыре договора на общую сумму в 1,7 млн рублей.
Наиболее крупный контракт «ОГК» заключило в том же году с МБУ «Старооскольский лесхоз» — на 1,9 млн рублей. Туда фирма поставила горюче-смазочные материалы. Ещё один серьёзный заказ компания взяла в 2020 году, подписав договор на 4,4 млн со Старооскольским городским многоотраслевым производственным объединением коммунального хозяйства.
Глазкрицкий также полностью владеет компанией «ОТК». Фирма аналогично занимается продажей моторного топлива, но зарегистрирована уже в Белгороде. Кроме того, бизнесмен управляет и владеет ООО «Плюс+» (тоже занимается торговлей топливом) и ООО «Стройагропром» (занимается разработкой карьеров и добычей глины).
Через последнюю компанию прослеживается косвенная связь Глазкрицкого с Сергиенко. Дело в том, что ранее, до 2022 года, половиной фирмы владела Людмила Петрова. Женщина также имела долю в 10% в ООО «Экохим-Тепло», руководителем и совладельцем которого был Александр Сергиенко. Это хорошо видно на схеме:
Характерно, но второй половиной ООО «Стройагропром» владела женщина по имени Ротарь Татьяна Васильевна. Является ли она родственницей названного на суде Андрея Ротаря — неизвестно. Но вероятность этого высока, учитывая редкость фамилии и ранее существовавшие между Ротарь и Сергиенко бизнес-связи.
Татьяна Ротарь также владела 25% компании ООО «Плюс+». Напомним, что сейчас фирма целиком принадлежит Глазкрицкому.
Можно отметить, что ранее последний также управлял ООО «Оптнефтегаз» — до 2018 года. Затем, до сентября 2022 года, фирмой владела Людмила Глазкрицкая. Пока её не сменила в мае Анна Красикова.
Ещё из интересного — до 2019 года Глазкрицкий владел ООО «Торговый дом Крым». Компания ликвидирована по решению ФНС.
В конечном итоге всё решит суд, Ваша честь. Это недоразумение, те пасквили, которые написал на меня один мой друг. У меня есть полностью ответные аргументы.
— заявил на том же заседании Александр Сергиенко.
Следователи утверждают, что собрали против экс-главы Старого Оскола «достаточную доказательственную базу». Уголовное дело направили на рассмотрение в суд: Сергиенко обвиняют в получил взятки — в виде имущества и услуг имущественного характера на сумму свыше 50 млн рублей.
Что конкретно сказали про своего товарища друзья и кто из них «написал пасквиль» — неизвестно. Ясно лишь то, что фамилии Глазкрицкого и Ротаря прозвучали на суде и что Сергиенко считает людей с такими именами теми, кто помогал подготовить обвинение.
Ранее Бел.Ру уже провело расследование и предположило, какая компания могла дать взятку Сергиенко. Гендиректор этой фирмы, по данным журналистов, имеет проблемы с долгами и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Подробнее читайте в отдельном материале.