Адвокат Сергиенко: «Стенограмма опроса Глазкрицкого обличает его в лжесвидетельстве»

Адвокат экс-мэра Старого Оскола обвинил Глазкрицкого в лжесвидетельстве

Стенограмма с опросом свидетеля изобилует доказательствами, которые обличают Глазкрицкого в лжесвидетельстве, — заявил во время заседания в Свердловском райсуде Белгорода адвокат Сергиенко Владимир Горелик. Представитель прокуратуры со словами защиты категорически не согласилась.