Адвокат Сергиенко: «Стенограмма опроса Глазкрицкого обличает его в лжесвидетельстве»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Услышав заявление адвоката, прокурор попросила сделать замечание адвокату: «Ваша версия пусть останется при вас. Выскажете её во время прений». Обвинению особенно не понравилось определение «лжесвидетель».
Владимир Горелик парировал, что будет делать всё для защиты подсудимого.
Выслушав обе стороны, судья Елена Волощенко пригрозила объявить перерыв, чтобы стороны поговорили между собой — ведь никто не хочет слушать суд. Судья также попросила не выходить за рамки обвинения. Рассмотрение дела продолжилось.
Общение Горелика и Глазкрицкого часто проходит на повышенных тонах. Особенно громко изъясняется адвокат:
«Каждый второй мой вопрос перебивает. Здесь он говорит прошлое, здесь — позапрошлое. Он заявил, что было это летом позапрошлого. Теперь — прошлого», — заявил Горелик, после чего попросил суд сделать свидетелю замечание.
Глазкрицкий ответил, что сам не знает, почему так сказал — «это ж разговор».
Диалог в зале суда продолжается. Бел.Ру следит за процессом. Судья попросила «скомпоновать» позицию защиты, чтобы не растягивать изучение дела.