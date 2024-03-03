«Голая вечеринка» по-белгородски, суды Сергиенко и Андросова: как прошла неделя

Стоит отметить, что прошлый год стал непростым для цементного завода, который оказался в центре скандала из-за налёта пыли на автомобилях. Андросов и филиал ЦЛАТИ утверждали, что нарушений на предприятии не было и в выбросах не должно быть следов цементной крошки. Однако общественный резонанс привёл к проведению внеплановой проверки Росприроднадзором в октябре. В итоге специалисты обнаружили не менее 29 нарушений.