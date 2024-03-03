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«Голая вечеринка» по-белгородски, суды Сергиенко и Андросова: как прошла неделя

«Голая вечеринка» по-белгородски, суды Сергиенко и Андросова: как прошла неделя

3 марта 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney
Прошедшая неделя в Белгородской области была насыщенная. В приграничье устроили «голую вечеринку», от обстрелов ВСУ погибли мирные жители, а также прошли судебные заседания Сергиенко и Андросова. Подробности — в итогах недели Бел.Ру.
Сюжет
Суд

«Непристойно-пошлый» контент

Недовольные жители Валуек оставили комментарии на странице губернатора. Одна из местных жительниц написала, что в то время как некоторые люди самоотверженно выполняют свою работу, рискуя жизнью, другие открывают заведения, которые вызывают недоумение. Женщина сообщила о видеороликах в Сети, содержание которых посчитала непристойным и пошлым.

На ситуацию отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. Он заявил, что администрация предпримет меры и подаст жалобу в контрольно-надзорные органы, чтобы повлиять на работу данного заведения.

Видео, на которое жители ссылаются, опубликовали в Telegram-канале «Валуйки ZOV». Сотрудница кафе связалась с авторами канала и объяснила ситуацию. Вероятно, шоу организовали в рамках празднования 23 февраля. В группе кафе за несколько дней до этого мероприятия объявили о стриптизе. Согласно словам социального медиа-менеджера кафе, никто не ожидал, что всё так сложится отрицательно.

Она также добавила, что жалобы от посетителей кафе не поступали, и они, наоборот, сами просили провести подобное мероприятие. Менеджер отметила, что комментарии о том, что кафе не уважает защитников, были крайне обидными. Она подчеркнула, что владелица заведения ранее неоднократно помогала бойцам, хотя об этом никогда публично не говорилась.

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Погибшие и раненные

26 февраля в селе Почаево Грайворонского округа произошло ЧП. Населённый пункт атаковал дрон-камикадзе. Под ударом оказался автомобиль Toyota Land Cruiser 80, в котором были строители, работавшие на линии обороны.

В результате обстрела погибли трое жителей области, а ещё трое получили осколочные ранения различной степени тяжести. Двух раненых мужчин доставили в горбольницу №2, а третьего — в Грайворонскую ЦРБ.

В этот же день двое детей, мальчики 10 и 11 лет, также оказались жертвами обстрела. Они получили осколочные ранения и контузию. ЧП произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими
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У богатых жизнь своя

В процессе восстановления жилья и транспорта жителей Белгородской области после обстрелов активно принимают участие крупные предприятия, которые не только помогали формировать внебюджетный фонд, но и продолжают оказывать поддержку. Однако, как отметил губернатор Вячеслав Гладков, постоянно полагаться на эти компании нельзя.

Некоторые «исконно белгородские» предприятия никогда не выделяли средства на указанные цели. В то же время, некоторые из них постепенно отказываются от оказания помощи. Глава региона отметил, что эти компании более заинтересованы в собственной выгоде, таких как путешествия в Арабские Эмираты, покупка нового транспорта, шубы и автомобилей для своих жён.

Губернатор добавил, что в будущем власти планируют поддерживать сотрудничество только с теми предприятиями, собственники которых продемонстрируют большую человечность и внимание к нуждам горожан.

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Отдам Тебекину

В рамках рассмотрения уголовного дела Александра Сергиенко состоялось ещё одно заседание в Свердловском районном суде Белгорода. В качестве свидетеля был приглашён человек, находившийся в дружеских отношениях с подсудимым и затем написавший заявление о его причастности к взяточничеству.

Бывший глава Старооскольского округа обвиняется в семи случаях получения взяток, из которых четыре ему передал Владимир Глазкрицкий. По версии обвинения, основной мотивацией к получению взяток была помощь в строительстве автозаправок.

Один из эпизодов связан с передачей 6 млн рублей в виде стендового оборудования для спортклуба «Стрелец». Средства передали бывшему мэру в обмен на его содействие в получении разрешения на второй этап строительства автозаправок.

Свидетель также отметил, что он был почти вынужден заплатить 6 млн рублей, продав свою базу в Красногвардейском районе за 9 млн рублей, две трети этой суммы он направил на приобретение оборудования для «Стрельца». Глазкрицкий утверждал, что со стороны Сергиенко звучали претензии касательно задержки в оплате:

«Если бы я ему не оплатил это оборудование, он меня пугал нашим доблестным Тебекиным Владимиром Михайловичем: „Я тебя отдам Тебекину, пусть Тебекин с тобой разбирается“».

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Вину признали

В Октябрьском районном суде Белгорода состоялось заседание по делу Эдуарда Андросова, директора ЗАО «Белгородский Цемент». Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления — в даче взятки.

По данным следствия, филиал ЦЛАТИ периодически проверял деятельность ЗАО «Белгородский Цемент» с 2021 года в рамках договорных отношений. Предоставляемые услуги были платными. Елена Алёнина, будучи директором филиала, поддерживала контакты как с Эдуардом Андросовым лично, так и с сотрудниками Росприроднадзора.

Стоит отметить, что прошлый год стал непростым для цементного завода, который оказался в центре скандала из-за налёта пыли на автомобилях. Андросов и филиал ЦЛАТИ утверждали, что нарушений на предприятии не было и в выбросах не должно быть следов цементной крошки. Однако общественный резонанс привёл к проведению внеплановой проверки Росприроднадзором в октябре. В итоге специалисты обнаружили не менее 29 нарушений.

Предприятию грозил штраф в размере 900 тысяч рублей и возбуждение административного дела. Желая сгладить очередной скандал, Андросов обратился к человеку, имеющему связи с руководством Росприроднадзора, а таким человеком оказалась Алёнина.

По задумке последней, она должна была выступить посредником при передаче взятки Алексею Каторгину, исполняющему обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальнику отдела государственного экологического надзора по Белгородской области. Как сообщила помощник прокурора, Алёнина и Каторгин были товарищами.

В октябре Алёнина встретилась с Каторгиным в ресторане и предложила передать деньги ему и его руководителю, Алексею Карякину. По задумке, сумма в полмиллиона должна была помочь ведомству закрыть глаза на нарушения на заводе как в настоящем, так и в будущем. Алёнина назначила встречу Андросова и Каторгина в кафе «Кофе Вино».

В конце концов, после ещё нескольких встреч стороны договорились о передаче взятки прямо у здания Росприроднадзора. Во время заседания Андросов полностью признал свою вину. Свою вину также признала Алёнина. По ходатайству стороны защиты суд взял перерыв до 26 марта.

Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
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