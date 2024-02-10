Пьяный прапорщик, трагедия в Ржевке, встреча с Шойгу: итоги недели

Также под ударом оказалась Ржевка в Шебекинского горокруге. Там пострадали пять человек. Один из пострадавших потерял руки и нуги. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Остальные белгородцы получили ранения разной степени т яжести. Также во время атаки на населённый пункт повреждения получили 13 частных домов и шесть автомобилей.