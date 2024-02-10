Пьяный прапорщик, трагедия в Ржевке, встреча с Шойгу: итоги недели

Posted 10 февраля, 13:22
Published 10 февраля, 13:22
Modified 10 февраля, 13:24
Updated 10 февраля, 13:24
В четверг, 8 февраля, белгородцев в очередной раз предупредили о ракетной опасности. Рассылка пришла жителям областного центра, района и Шебекинского горокруга.
По официальной информации, которая появилась позже, стало известно, что под атакой дрона-камикадзе ВСУ оказался автобус с мирными жителями. ЧП произошло в Новой Таволжанке. В итоге пострадал один мужчина. Он получил осколочное ранение ноги. Белгородца доставили в больницу.
Также под ударом оказалась Ржевка в Шебекинского горокруге. Там пострадали пять человек. Один из пострадавших потерял руки и нуги. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Остальные белгородцы получили ранения разной степени т яжести. Также во время атаки на населённый пункт повреждения получили 13 частных домов и шесть автомобилей.
Через некоторое время поступила информация, что рядом с Бессоновкой Белгородского района система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Там последствий не зафиксировали.
Серия взрывов также прозвучала над областным центром и Белгородским районом. Жители получили предупреждения о ракетной опасности. Рассылка пришла и жителям Шебекинского горокруга. В Минобороны тогда сообщили, что система ПВО уничтожила над областью восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».
Также ЧП случилось в Яковлевском горокруге. Прилёт зафиксировали в районе железнодорожной станции. В итоге произошло провисание контактной линии. В пути на время пришлось остановить поезд Белгород — Санкт-Петербург.
В Белгородской области нетрезвый военнослужащий открыл огонь по бойцам. Всё произошло на старом месте дислокации под областным центром, где группа из 12 военных должна была провести уборку. По пути прапорщик успел выпить две бутылки водки.
По прибытии на место сержант решил возглавить командование уборкой, поскольку командир был уже не в том состоянии. Однако в ходе построения прапорщик достал пистолет. Далее история разворачивалась стремительно, и в итоге один боец получил смертельные ранения в живот и грудь. Выжить ему не удалось. Второго военного ранило в ногу.
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Стоит отметить, что в конце 2023 года Шойгу назвал потери Украины с начала спецоперации. По его данным, потери противника превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В этот список вошли 159 тыс. человек, которых ВСУ потеряли с начала контрнаступления.
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Стоит отметить, что по проекту Собчак на переселение жителей Белгородской области собрали 6,3 млн рублей. За четыре недели удалось расселить 105 семей, 68 из них переселили за счёт проекта. Ещё 400 семей ожидают решение, а порядка 500 заявок до сих пор не разобрали.