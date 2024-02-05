Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
5 февраля прошла рабочая встреча губернатора Вячеслава Гладкова и министра обороны Сергея Шойгу. Глава региона обсудили вопросы по поводу обстановки на территории региона и безопасности жителей. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.
«Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — написал глава региона.
В декабре 2023 году министр обороны Сергей Шойгу назвал потери Украины с начала СВО. По данным главы министерства обороны, потери противника превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это число вошли 159 тыс. человек, которых ВСУ потеряли с начала контрнаступления. Также глава Минобороны назвал число ликвидированных иностранных наёмников.