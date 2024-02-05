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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 16:57

Губернатор Белгородской области Гладков встретился с министром обороны Шойгу

Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области

5 февраля 2024, 15:43
Фото: 1MI

Губернатор Белгородской области Гладков встретился с министром обороны Шойгу

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава региона и глава Минобороны обсудили вопросы по безопасности жителей Белгородской области.

5 февраля прошла рабочая встреча губернатора Вячеслава Гладкова и министра обороны Сергея Шойгу. Глава региона обсудили вопросы по поводу обстановки на территории региона и безопасности жителей. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

«Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — написал глава региона.

В декабре 2023 году министр обороны Сергей Шойгу назвал потери Украины с начала СВО. По данным главы министерства обороны, потери противника превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это число вошли 159 тыс. человек, которых ВСУ потеряли с начала контрнаступления. Также глава Минобороны назвал число ликвидированных иностранных наёмников.

Шойгу назвал потери Украины за время контрнаступления и с начала СВО
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#Белгородская область#Безопасность#Встреча#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#Сергей Шойгу
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