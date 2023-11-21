Министр обороны Шойгу оценил потери ВСУ в ноябре

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
ВСУ за ноябрь потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц вооружения и военной техники, пишет издание. Об этом 21 ноября на коллегии в Министерстве обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По словам министра, попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении провалились. ВСУ понесли колоссальные потери личного состава.
Вооружённые силы РФ, по словам Шойгу, продолжают активную оборону в зоне спецоперации. Бойцам удаётся удерживать ранее занятые рубежи и постепенно улучшать боевое положение.
Шойгу подчеркнул, что объёмы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения увеличились в пять раз в сравнении с началом 2022 года, беспилотников — в 16 раз.
В начале октября, напомним, министр обороны заявил об отсутствии планов на проведение новой волны мобилизации. По словам Шойгу, бойцов для выполнения задач в зоне СВО хватает.