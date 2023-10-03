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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Шойгу заявил об отсутствии планов на дополнительную мобилизацию

Министр обороны Шойгу ответил на вопрос о планах по новой волне мобилизации

3 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI

Шойгу заявил об отсутствии планов на дополнительную мобилизацию

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что в стране хватает военнослужащих, поэтому необходимости в дополнительной мобилизации нет. Слова министра процитировало РИА «Новости». По информации главы военного ведомства, с начала года в России удалось набрать более 335 тыс. контрактников и добровольцев.

В России не планируется проводить дополнительную мобилизацию, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В настоящий момент в стране хватает военнослужащих для выполнения задач СВО, поэтому планов по мобилизации нет.

В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.
Сергей Шойгу, министр обороны России

Как добавил министр, с начала года удалось набрать более 335 тысяч человек в качестве контрактников и добровольцев. Шойгу уточнил, что в сентябре контракт подписали более 50 тыс. граждан.

Напомним, что в конце сентября подобное заявление о дополнительной мобилизации сделали в Генштабе РФ. Ранее власти также утверждали, что необходимости в наборе новых мобилизованных пока нет.

Добавим, что в РФ 1 октября стартовал осенний призыв. Сегодня Сергей Шойгу повторил, что призывников в зону боевых действий отправлять не собираются.

«Никаких планов нет». Белгородцам не стоит ожидать дополнительной мобилизации?
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#Белгородская область#Россия#Осенний призыв#Белгород#Мобилизация#Сергей Шойгу#Александра Склярова#Министр обороны
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