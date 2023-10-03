Министр обороны Шойгу ответил на вопрос о планах по новой волне мобилизации

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В России не планируется проводить дополнительную мобилизацию, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В настоящий момент в стране хватает военнослужащих для выполнения задач СВО, поэтому планов по мобилизации нет.
В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.
Сергей Шойгу, министр обороны России
Как добавил министр, с начала года удалось набрать более 335 тысяч человек в качестве контрактников и добровольцев. Шойгу уточнил, что в сентябре контракт подписали более 50 тыс. граждан.
Напомним, что в конце сентября подобное заявление о дополнительной мобилизации сделали в Генштабе РФ. Ранее власти также утверждали, что необходимости в наборе новых мобилизованных пока нет.
Добавим, что в РФ 1 октября стартовал осенний призыв. Сегодня Сергей Шойгу повторил, что призывников в зону боевых действий отправлять не собираются.