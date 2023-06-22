Глава Минобороны Шойгу: В среднем за день на контракт поступает 1336 человек

По словам Шойгу, по прямому контракту в Вооружённые силы РФ удалось набрать 114 тыс. человек. Помимо этого, ещё есть более 50 тыс. добровольцев. Последние проходят подготовку на восьми полигонах, их обучают более 600 инструкторов.