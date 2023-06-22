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Глава Минобороны Шойгу: В среднем за день на контракт поступает 1336 человек

22 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
По словам министра обороны РФ, по прямому контракту уже набрано 114 тыс. человек, ещё есть более 50 тыс. добровольцев. Информацию глава ведомства привёл на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, сообщают «Новые известия».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в среднем за день на контракт поступает 1336 человек. «То есть каждые сутки получаем полк», — заявил министр.

По словам Шойгу, по прямому контракту в Вооружённые силы РФ удалось набрать 114 тыс. человек. Помимо этого, ещё есть более 50 тыс. добровольцев. Последние проходят подготовку на восьми полигонах, их обучают более 600 инструкторов.

Помимо этого, стало известно, что к концу июня в ВС РФ сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус. Они получат более 3,7 тыс. единиц техники, пишет РИА «Новости».

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#Инна Рогова#Контракт#ВС РФ#Добровольцы#Общество#Сергей Шойгу
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