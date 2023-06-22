Глава Минобороны Шойгу: В среднем за день на контракт поступает 1336 человек

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в среднем за день на контракт поступает 1336 человек. «То есть каждые сутки получаем полк», — заявил министр.
По словам Шойгу, по прямому контракту в Вооружённые силы РФ удалось набрать 114 тыс. человек. Помимо этого, ещё есть более 50 тыс. добровольцев. Последние проходят подготовку на восьми полигонах, их обучают более 600 инструкторов.
Помимо этого, стало известно, что к концу июня в ВС РФ сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус. Они получат более 3,7 тыс. единиц техники, пишет РИА «Новости».