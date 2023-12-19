Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
С начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Эту информацию озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Общие же потери противника с начала спецоперации оцениваются в 383 тыс. военнослужащих.
В числе ликвидированных были иностранные наёмники — 5,8 тыс. человек. Это бойцы из Польши, США, Великобритании.
15 стран осуществляли поставку техники Украине. В итоге только с начала контрнаступления ВСУ уничтожены 121 самолёт, 766 танков, 2348 бронемашин. В число потерь вошли в том числе 37 танков Leopard и 50 машин Bradley.
По словам Шойгу, с начала года в состав Вооружённых сил РФ набрали 490 тыс. контрактников и добровольцев. Численность армии доведут до 1,5 млн военнослужащих.