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Военные

Шойгу назвал потери Украины за время контрнаступления и с начала СВО

19 декабря 2023, 12:17
Фото: Midjourney
Военные

Шойгу: Потери Украины превысили 383 тыс. военнослужащих

Речь идёт об убитых и раненых. Помимо этого, министр обороны рассказал об уничтоженной технике и о ликвидированных иностранных наёмниках. Статистику Сергей Шойгу привёл на расширенном заседании коллегии МО, пишет The Moscow Post.
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СВО

С начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Эту информацию озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Общие же потери противника с начала спецоперации оцениваются в 383 тыс. военнослужащих.

В числе ликвидированных были иностранные наёмники — 5,8 тыс. человек. Это бойцы из Польши, США, Великобритании.

15 стран осуществляли поставку техники Украине. В итоге только с начала контрнаступления ВСУ уничтожены 121 самолёт, 766 танков, 2348 бронемашин. В число потерь вошли в том числе 37 танков Leopard и 50 машин Bradley.

По словам Шойгу, с начала года в состав Вооружённых сил РФ набрали 490 тыс. контрактников и добровольцев. Численность армии доведут до 1,5 млн военнослужащих.

Министр обороны Шойгу ответил на вопрос о планах по новой волне мобилизации
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#Инна Рогова#Минобороны#Потери#ВСУ#СВО#Сергей Шойгу
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