Шойгу назвал потери Украины за время контрнаступления и с начала СВО

С начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Эту информацию озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Общие же потери противника с начала спецоперации оцениваются в 383 тыс. военнослужащих.