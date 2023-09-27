Белгородцы просят обратиться к Шойгу за защитой Шебекино от обстрелов

«В последнее время участились обстрелы Шебекино. Это уже как в порядке вещей. Про Новую Таволжанку вообще молчу — там и не прекращались обстрелы. Позвоните Шойгу, попросите усилить контроль над границей, полчаса вчера из миномёта нас обстреливали, слышали выход и прилёт, слава Богу, без пострадавших.», — написал местный житель.