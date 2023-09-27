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Белгородцы просят обратиться к Шойгу за защитой Шебекино от обстрелов

Белгородцы просят обратиться к Шойгу за защитой Шебекино от обстрелов

27 сентября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Жители приграничья пишут, что обстрелы в Шебекинском горокруге усилились. Белгородцам ответили в региональном оперштабе, но ответ людей не удовлетворил.

Белгородцы переживают из-за участившихся обстрелов Шебекинского горокруга. Люди интересуются, почему такую ситуацию допустили вновь и поинтересовались, когда они смогут «спать спокойно».

«В последнее время участились обстрелы Шебекино. Это уже как в порядке вещей. Про Новую Таволжанку вообще молчу — там и не прекращались обстрелы. Позвоните Шойгу, попросите усилить контроль над границей, полчаса вчера из миномёта нас обстреливали, слышали выход и прилёт, слава Богу, без пострадавших.», — написал местный житель.

По словам мужчины, так жить невозможно. В доказательство своих слов он прикрепил рассылку от РСЧС. Белгородцу ответили в региональном оперштабе. В ведомстве отметили, что регион защищают ВС РФ и силовики.

В области введён высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Мы находимся под защитой Вооруженных Сил РФ, Пограничной службы ФСБ России, а также Росгвардии. Вся работа силовых структур сейчас направлена только на одно — на безопасность населения области.
оперштаб Белгородской области

Многим жителям региона ответ ведомства не понравился. Это сообщение они назвали отпиской.

Напомним, Шебекино попадает под обстрелы в течение последних нескольких дней. Накануне в городе из-за атаки ВСУ пострадал частный дом. Под огнём в очередной раз была и Новая Таволжанка.

Пострадавшая и разрушения: последствия новых обстрелов Белгородской области
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#Белгородская область#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Оперштаб#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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