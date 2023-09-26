Сергей Шойгу назвал примерные сроки окончания спецоперации на Украине

Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны назвал сроки, в которые Россия планирует достичь целей специальной военной операции на Украине. Министр заявил, что США и их союзники продолжают поставлять вооружение армии Украины, а «киевский режим продолжает кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой».



По словам Шойгу, Минобороны продолжает наращивать боевую мощь вооружённых сил за счёт поставок современного оружия и улучшения подготовки войск.