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Published Сегодня, 15:34

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Сергей Шойгу назвал примерные сроки окончания спецоперации на Украине

Сергей Шойгу назвал примерные сроки окончания спецоперации на Украине

26 сентября 2023, 15:34
Фото: Midjourney
Министр обороны РФ предположил, что целей СВО России удастся достичь в 2025 году.
Сюжет
СВО

Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны назвал сроки, в которые Россия планирует достичь целей специальной военной операции на Украине. Министр заявил, что США и их союзники продолжают поставлять вооружение армии Украины, а «киевский режим продолжает кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой».

По словам Шойгу, Минобороны продолжает наращивать боевую мощь вооружённых сил за счёт поставок современного оружия и улучшения подготовки войск.

«Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — заявил Шойгу.

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#Евгений Грицков#Украина#СВО#Сергей Шойгу#Сроки спецоперации
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