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Published Сегодня, 08:25

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Солдаты

Пьяный прапорщик стрелял по бойцам под Белгородом: один военный убит, второй ранен

7 февраля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Солдаты

В Черноземье вынесли приговор прапорщику за стрельбу по подчинённым

Нетрезвый военнослужащий открыл огонь по бойцам. Девятерым удалось спастись. Суд назначил прапорщику 14 лет колонии, пишет «Коммерсантъ-Черноземье». От Минобороны РФ потребовали 5,7 млн рублей компенсации морального вреда.
Сюжет
Военные

В день происшествия группа из 12 военнослужащих во главе со страшим прапорщиком проводила уборку на старом месте дислокации в Белгородской области. Пока группа ехала на место, прапорщик успел выпить две бутылки водки.

По прибытии сержант увидел, в каком состоянии находится командир, и решил возглавить командование уборкой. Во время построения прапорщик вышел из кабины грузовика и начал говорить военнослужащим, что те пытаются уклониться от участия в СВО. Затем он достал пистолет Макарова, сел на корточки, приставил оружие к виску и заявил, что расстреляет всех подчинённых, а затем — убьёт себя.

Сержант начал успокаивать прапорщика: тот в итоге, казалось, остыл и направил ствол в землю. Тогда сержант ненадолго отошёл к машине, но тут раздался выстрел. Сержант схватил автомат и выпрыгнул из кабины грузовика. Оказалось, что выстрел прапорщик сделал в землю: в этот момент некоторые военнослужащие убежали в сторону леса, другие же остались в строю.

Прапорщик стал стрелять по всем. Убит один боец. У погибшего были раны в животе и груди: задело сердце, лёгкое и печень. Ещё один военный получил ранение в ногу. Всего прапорщик выстрелил семь раз.

Сержант же стрелять в старшего по званию не стал. Позже к нему подошёл капитан части, они осмотрели раненого и погибшего. Прапорщик в это время ушёл в лес, где оставил пистолет. Когда он вернулся, на него надели наручники.

Курский гарнизонный военный суд впервые в Черноземье вынес приговор о покушении на массовое убийство военнослужащих. Прапорщика обвиняли по нескольким статьям: убийство, превышение полномочий с применением оружия и наступлением тяжких последствий, покушение на убийство двух и более лиц.

Военного признали виновным. В общей сложности ему назначили 26 лет колонии, но путём частичного сложения он получил 14 лет строгого режима. Кроме этого, ему нельзя будет два года занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Прапорщик признал свою вину. У него оказалась алкогольная зависимость, эксперты-психиатры признали его вменяемым. Смягчающими обстоятельствами для приговора признали наличие несовершеннолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию преступлений, совершение преступления впервые, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

Родитель погибшего бойца и раненый военнослужащий потребовали от Минобороны РФ компенсацию морального вреда и ущерба здоровью. Речь шла об общей сумме в 5,7 млн рублей. Минобороны пыталось оспорить желания пострадавшей стороны, но суды двух инстанций требования удовлетворили и даже не уменьшили сумму.

Напомним, что «упустившим» в апреле 2022 года нападение ВСУ на Белгородскую область офицерам назначили наказание — по четыре года колонии. Тогда погибли семеро военнослужащих, ещё 43 получили ранения.

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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Колония#Военные#Центральное черноземье#Белгород#СВО#Александра Склярова#Прапорщик
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