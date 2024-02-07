Пьяный прапорщик стрелял по бойцам под Белгородом: один военный убит, второй ранен

По прибытии сержант увидел, в каком состоянии находится командир, и решил возглавить командование уборкой. Во время построения прапорщик вышел из кабины грузовика и начал говорить военнослужащим, что те пытаются уклониться от участия в СВО. Затем он достал пистолет Макарова, сел на корточки, приставил оружие к виску и заявил, что расстреляет всех подчинённых, а затем — убьёт себя.