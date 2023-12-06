Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области

Военные уже пробыли под следствием и судом более полутора лет, поэтому вскоре они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение, а затем — вновь вернуться на службу в Вооружённые силы России. Но до этого они попытаются обжаловать приговор, заявил изданию адвокат одного из офицеров.