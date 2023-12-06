Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:49
В России вынесли первый приговор двоим офицерам, не предотвратившим в апреле 2022 года внезапное нападение ВСУ на село Старая Нелидовка в Белгородской области. В результате ракетного обстрела погибли семеро российских военнослужащих, ещё 43 ранены. Уничтожено 15 единиц различной техники, около 30 серьёзно пострадали. Ущерб оценили в 90 млн рублей.
Фигуранты дела получили по четыре года заключения. Лишать их званий суд не стал.
Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова обвиняли в совершении преступления по части 2 статьи 340 УК РФ («Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на десять лет, однако фигурантам назначили меньший срок.
Военные уже пробыли под следствием и судом более полутора лет, поэтому вскоре они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение, а затем — вновь вернуться на службу в Вооружённые силы России. Но до этого они попытаются обжаловать приговор, заявил изданию адвокат одного из офицеров.
О возбуждении уголовных дел против военных стало известно в августе 2023 года.
Напомним, что 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о крупном пожаре в Старой Нелидовке — там загорелся склад боеприпасов. Среди мирных жителей никто не пострадал.