«Осколцемент» ликвидируют, что будет с цемзаводом в Белгороде?

Posted 9 февраля, 11:45
Published 9 февраля, 11:45
Modified 9 февраля, 11:47
Updated 9 февраля, 11:47
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Цемрос» приняло решение о начале процедуры реорганизации юридического лица ЗАО «Осколцемент» в форме присоединения к другому юрлицу. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в АО.
В компании нам ответили, что до конца 2025 года реорганизует более 16 своих предприятий в филиалы организации. Новую корпоративную структуру создают по принципу вертикали управления производством и продажами из единого центра принятия решений.
Перевод к филиальной структуре позволит централизовать закупки и логистику, упростить продажи, сократить финансовые издержки и оптимизировать процедуры использования результатов интеллектуальной деятельности.
Из ответа АО «Цемрос»
В ответе также указано, что решение о начале процедуры реорганизации приняли акционеры ЗАО «Осколцемент» (АО «Цемрос») 26 декабря 2023 года. При этом ЗАО «Осколцемент» в полном объёме сохраняет свои обязательства перед партнёрами, клиентами и сотрудниками.
Справка. ЗАО «Осколцемент» работает в Старом Осколе с 1990 года и занимается производством цемента. Генеральный директор — Денис Доценко.
Что касается ЗАО «Белгородский цемент», компания попадает в число других предприятий группы «Цемрос», в отношении которых планируется реорганизация.
Напомним, директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали по обвинению в даче взятки специалисту Росприроднадзора. Дело передали для рассмотрения в суд. На самом цемзаводе комментировать задержание Андросова отказались. В «Цемросе» заявили, что «были шокированы известием о задержании сотрудника».