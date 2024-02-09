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Posted 9 февраля, 11:45

Published 9 февраля, 11:45

Modified 9 февраля, 11:47

Updated 9 февраля, 11:47

В «Цемросе» рассказали о планах по реорганизации ЗАО «Белгородский цемент»

«Осколцемент» ликвидируют, что будет с цемзаводом в Белгороде?

9 февраля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

В «Цемросе» рассказали о планах по реорганизации ЗАО «Белгородский цемент»

Акционерное общество «Цемрос» приняло решение о ликвидации ЗАО «Осколцемент» в качестве юридического лица. Журналисты Бел.Ру выяснили, что послужило причиной и какие решения будут приняты в отношении ЗАО «Белгородский цемент».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Цемрос» приняло решение о начале процедуры реорганизации юридического лица ЗАО «Осколцемент» в форме присоединения к другому юрлицу. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в АО.

В компании нам ответили, что до конца 2025 года реорганизует более 16 своих предприятий в филиалы организации. Новую корпоративную структуру создают по принципу вертикали управления производством и продажами из единого центра принятия решений.

Перевод к филиальной структуре позволит централизовать закупки и логистику, упростить продажи, сократить финансовые издержки и оптимизировать процедуры использования результатов интеллектуальной деятельности.
Из ответа АО «Цемрос»

В ответе также указано, что решение о начале процедуры реорганизации приняли акционеры ЗАО «Осколцемент» (АО «Цемрос») 26 декабря 2023 года. При этом ЗАО «Осколцемент» в полном объёме сохраняет свои обязательства перед партнёрами, клиентами и сотрудниками.

Справка. ЗАО «Осколцемент» работает в Старом Осколе с 1990 года и занимается производством цемента. Генеральный директор — Денис Доценко.

Что касается ЗАО «Белгородский цемент», компания попадает в число других предприятий группы «Цемрос», в отношении которых планируется реорганизация.

Напомним, директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали по обвинению в даче взятки специалисту Росприроднадзора. Дело передали для рассмотрения в суд. На самом цемзаводе комментировать задержание Андросова отказались. В «Цемросе» заявили, что «были шокированы известием о задержании сотрудника».

Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом
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