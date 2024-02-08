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Обстрел

Шестеро раненых, ЧП на железной дороге: что случилось в Белгородской области?

8 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Обстрел
В четверг, 8 февраля, белгородцы обсуждали пострадавших в результате обстрелов, невместительные укрытия на остановках и порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

Неспокойный день

8 февраля в 13:58 МЧС предупредило белгородцев о ракетной опасности. В тот момент сигнал получили жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа. Рассылка об отбое поступила в 14:42.

Позже стало известно о том, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке. В результате удара пострадал один мужчина: у него осколочное ранение ноги. Его оперативно доставили в больницу. Telegram-канал «ШО Шебекино» сообщил, что был атакован автобус № 104 (Шебекино — Муром).

Под сильный обстрел попала Ржевка Шебекинского округа. Пострадали пять человек. У одного мужчины травматическая ампутация рук и ног, его госпитализировали. Сейчас белгородец находится в тяжёлом состоянии. У остальных четверых пострадавших — двоих мужчин и двух женщин — ранения ног, руки и печени. Пациентов доставили в горбольницу Белгорода.

В ходе атаки Ржевки повреждения получили 13 частных домов и шесть машин.

Спустя время около Бессоновки Белгородского района система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий.

В 17:25 над Белгородом и Белгородским районом раздалась серия взрывов. МЧС вновь предупредило жителей о ракетной опасности. Рассылку получили и жители Шебекинского округа. В Минобороны уточнили, что ПВО уничтожила над регионом восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

Ещё одно ЧП произошло в Яковлевском горокруге. В Гостищево был прилёт в районе ж/д станции. В результате произошло провисание контактной линии. В пути на время пришлось остановить поезд Белгород — Санкт-Петербург. По другим маршрутам задержек не было.

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Невместительные укрытия

Одна из жительниц Белгорода пожаловалась на невместительные укрытия, которые установили на автобусных остановках. Горожанка рассказала, что 7 февраля возвращалась с работы домой, когда начался обстрел: водитель остановил автобус, чтобы жители смогли укрыться в модульных конструкциях, однако поместились в них не все.

Женщина попросила придумать убежище, которое вместит в себя более десяти человек: «Пара человек — и уже как сельдь в банке».

На обращение белгородки отреагировали в городской администрации. В мэрии попросили сообщить точное местоположение остановки, чтобы рассмотреть возможность размещения дополнительного укрытия.

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Что делать водителям автобусов при обстреле?

Редакция Бел.Ру поинтересовалась у регионального минтранса, есть ли у водителей автобусов какой-то порядок действий при объявлении ракетной опасности или угрозе обстрелов. Оказалось, что есть, но пока соответствующий документ находится на согласовании.

В правительстве отметили, что внесли изменения в положение об организации транспортного обслуживания населения при объявлении ракетной опасности и угрозе обстрела. Эти нововведения должны повысить меры безопасности в случае ЧП.

Пока изменения не вступили в силу, водители автобусов должны придерживаться особых указаний, о которых редакции Бел.Ру в минтрансе не сообщили.

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