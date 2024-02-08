Шестеро раненых, ЧП на железной дороге: что случилось в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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8 февраля в 13:58 МЧС предупредило белгородцев о ракетной опасности. В тот момент сигнал получили жители Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа. Рассылка об отбое поступила в 14:42.
Позже стало известно о том, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке. В результате удара пострадал один мужчина: у него осколочное ранение ноги. Его оперативно доставили в больницу. Telegram-канал «ШО Шебекино» сообщил, что был атакован автобус № 104 (Шебекино — Муром).
Под сильный обстрел попала Ржевка Шебекинского округа. Пострадали пять человек. У одного мужчины травматическая ампутация рук и ног, его госпитализировали. Сейчас белгородец находится в тяжёлом состоянии. У остальных четверых пострадавших — двоих мужчин и двух женщин — ранения ног, руки и печени. Пациентов доставили в горбольницу Белгорода.
В ходе атаки Ржевки повреждения получили 13 частных домов и шесть машин.
Спустя время около Бессоновки Белгородского района система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий.
В 17:25 над Белгородом и Белгородским районом раздалась серия взрывов. МЧС вновь предупредило жителей о ракетной опасности. Рассылку получили и жители Шебекинского округа. В Минобороны уточнили, что ПВО уничтожила над регионом восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».
Ещё одно ЧП произошло в Яковлевском горокруге. В Гостищево был прилёт в районе ж/д станции. В результате произошло провисание контактной линии. В пути на время пришлось остановить поезд Белгород — Санкт-Петербург. По другим маршрутам задержек не было.
Одна из жительниц Белгорода пожаловалась на невместительные укрытия, которые установили на автобусных остановках. Горожанка рассказала, что 7 февраля возвращалась с работы домой, когда начался обстрел: водитель остановил автобус, чтобы жители смогли укрыться в модульных конструкциях, однако поместились в них не все.
Женщина попросила придумать убежище, которое вместит в себя более десяти человек: «Пара человек — и уже как сельдь в банке».
На обращение белгородки отреагировали в городской администрации. В мэрии попросили сообщить точное местоположение остановки, чтобы рассмотреть возможность размещения дополнительного укрытия.
Редакция Бел.Ру поинтересовалась у регионального минтранса, есть ли у водителей автобусов какой-то порядок действий при объявлении ракетной опасности или угрозе обстрелов. Оказалось, что есть, но пока соответствующий документ находится на согласовании.
В правительстве отметили, что внесли изменения в положение об организации транспортного обслуживания населения при объявлении ракетной опасности и угрозе обстрела. Эти нововведения должны повысить меры безопасности в случае ЧП.
Пока изменения не вступили в силу, водители автобусов должны придерживаться особых указаний, о которых редакции Бел.Ру в минтрансе не сообщили.