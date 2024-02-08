Шестеро раненых, ЧП на железной дороге: что случилось в Белгородской области?

Позже стало известно о том, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке. В результате удара пострадал один мужчина: у него осколочное ранение ноги. Его оперативно доставили в больницу. Telegram-канал «ШО Шебекино» сообщил, что был атакован автобус № 104 (Шебекино — Муром).