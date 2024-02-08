Труп обнаружили в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В Белгороде на улице Попова заметили труп. Тело нашли в четверг, 8 февраля. Предположительно, человек упал с высоты. Никаких подробностей о личности погибшего и причинах смерти пока нет.
На месте происшествия работает следователь.
10 января во дворе дома на проспекте Ватутина обнаружили труп. Оказалось, это был 41-летний мужчина. По факту смерти белгородца организовали проверку. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД. Причины смерти горожанина не сообщались.
11 декабря в центре Белгорода также нашли труп. Накрытое тело человека лежало рядом с аптекой на проспекте Богдана Хмельницкого, 84. Белгородцы по поводу этой ситуации обращались в полицию.