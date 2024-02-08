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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Белгороде обнаружили труп

Труп обнаружили в центре Белгорода

8 февраля 2024, 14:44
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В Белгороде обнаружили труп
На улице Попова заметили труп. Человек, предположительно, упал с высоты. Бел.Ру сообщили, что на месте работает следователь.

В Белгороде на улице Попова заметили труп. Тело нашли в четверг, 8 февраля. Предположительно, человек упал с высоты. Никаких подробностей о личности погибшего и причинах смерти пока нет.

На месте происшествия работает следователь.

10 января во дворе дома на проспекте Ватутина обнаружили труп. Оказалось, это был 41-летний мужчина. По факту смерти белгородца организовали проверку. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД. Причины смерти горожанина не сообщались.

11 декабря в центре Белгорода также нашли труп. Накрытое тело человека лежало рядом с аптекой на проспекте Богдана Хмельницкого, 84. Белгородцы по поводу этой ситуации обращались в полицию.

Во дворе дома на Ватутина жители обнаружили труп 41-летнего белгородца
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#Белгородская область#Происшествия#Труп#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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