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Происшествия

Во дворе дома на Ватутина жители обнаружили труп 41-летнего белгородца

10 января 2024, 14:17
Фото: 1MI
Происшествия

В Белгороде в одном из дворов МКД обнаружили тело 41-летнего мужчины

По факту смерти 41-летнего белгородца на проспекте Ватутина, 13а проводится проверка. Труп мужчины сегодня обнаружили жители дома.

По данным следственного управления СК России по Белгородской области, по факту смерти 41-летнего белгородца организована проверка. Напомним, ранее стало известно, что обнаружили труп жители дома на проспекте Ватутина, 13а. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.

Следователем проводятся все необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего. После проведения проверочных мероприятий будет принято решение о дальнейшем ходе дела. Причины смерти пока не сообщаются.

Ранее в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 84 рядом с аптекой также обнаружили труп. 18 ноября — на улице Молодёжной.

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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Смерть#Новости Белгорода#Следствие#Белгород#Татьяна Лукащева
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