Во дворе дома на Ватутина жители обнаружили труп 41-летнего белгородца

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным следственного управления СК России по Белгородской области, по факту смерти 41-летнего белгородца организована проверка. Напомним, ранее стало известно, что обнаружили труп жители дома на проспекте Ватутина, 13а. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.
Следователем проводятся все необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего. После проведения проверочных мероприятий будет принято решение о дальнейшем ходе дела. Причины смерти пока не сообщаются.
Ранее в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 84 рядом с аптекой также обнаружили труп. 18 ноября — на улице Молодёжной.