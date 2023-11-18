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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Следственный комитет

Неспокойная суббота: в Белгороде обнаружили труп

18 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Следственный комитет

Тело нашли на Харгоре в Белгороде

Трагедия произошла на улице Молодёжной. На место происшествия уже выехали следователи, сообщили Бел.Ру в региональном управлении СК.

В Белгороде 18 ноября обнаружили труп. Тело нашли на улице Молодёжной, 2.

В региональном СК Бел.Ру ответили, что следователи уже выехали на место происшествия. Что именно привело к трагедии, пока точно не известно. Личность погибшего устанавливается.

Ранее в Белгороде обнаружили тело возле семейного центра «Гудвин». Сообщалось, что мужчине стало плохо. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.

Стали известны подробности истории с трупом возле семейного центра в Белгороде
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