Неспокойная суббота: в Белгороде обнаружили труп

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Белгороде 18 ноября обнаружили труп. Тело нашли на улице Молодёжной, 2.
В региональном СК Бел.Ру ответили, что следователи уже выехали на место происшествия. Что именно привело к трагедии, пока точно не известно. Личность погибшего устанавливается.
Ранее в Белгороде обнаружили тело возле семейного центра «Гудвин». Сообщалось, что мужчине стало плохо. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.