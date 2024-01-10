Во дворе дома в Белгороде нашли труп

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Белгороде во дворе дома на проспекте Ватутина, 13а обнаружили труп. Тело мужчины лежало на дороге неподалёку от многоквартирного дома. Его личность и причины смерти пока неизвестны.
11 декабря в центре города также обнаружили труп. Накрытое тело человека белгородцы заметили на проспекте Богдана Хмельницкого. По этой ситуации обращения от горожан поступали в полицию. Подробности случившегося также не сообщались.
Ещё одно тело человека в Белгороде нашли на улице Молодёжной. На месте происшествия работали следователи. Что именно привело к трагедии, не сообщалось. А до этого около семейного центра заметили тело мужчины. Ему стало плохо, и он скончался до приезда скорой помощи.