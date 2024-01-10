Во дворе дома в Белгороде нашли труп

Ещё одно тело человека в Белгороде нашли на улице Молодёжной. На месте происшествия работали следователи. Что именно привело к трагедии, не сообщалось. А до этого около семейного центра заметили тело мужчины. Ему стало плохо, и он скончался до приезда скорой помощи.