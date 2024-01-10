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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

На проспекте Ватутина в Белгороде обнаружили труп

Во дворе дома в Белгороде нашли труп

10 января 2024, 13:01
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
На проспекте Ватутина в Белгороде обнаружили труп
Тело мужчины белгородцы заметили во дворе дома на проспекте Ватутина, 13а. Личность умершего и причины его смерти пока неизвестны. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

В Белгороде во дворе дома на проспекте Ватутина, 13а обнаружили труп. Тело мужчины лежало на дороге неподалёку от многоквартирного дома. Его личность и причины смерти пока неизвестны.

11 декабря в центре города также обнаружили труп. Накрытое тело человека белгородцы заметили на проспекте Богдана Хмельницкого. По этой ситуации обращения от горожан поступали в полицию. Подробности случившегося также не сообщались.

Ещё одно тело человека в Белгороде нашли на улице Молодёжной. На месте происшествия работали следователи. Что именно привело к трагедии, не сообщалось. А до этого около семейного центра заметили тело мужчины. Ему стало плохо, и он скончался до приезда скорой помощи.

В Белгороде нашли труп: подробности пока выясняются
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