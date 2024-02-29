Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках

Женщина рассказала, что жалоб от самих посетителей не поступало. Более того, они якобы сами просили о проведении подобного мероприятия. Также менеджер отметила, что комментарии о том, что кафе «плюёт на защитников», были крайне неприятными. Она добавила, что ранее владелица заведения неоднократно оказывала помощь бойцам, но публично об этом не высказывалась.