Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Жители Валуек обратились к властям с просьбой обратить внимание на «непристойно-пошлый» контент из открывшегося заведения. Горожане считают, что происходящее порочит честь города. Тем не менее сотрудница кафе с этим не согласилась и объяснила, что не было умысла оскорбить чьи-то чувства.
Комментарии от недовольных валуйчан появились на странице губернатора, обратило внимание издание «Открытый Белгород». Местная жительница пишет, что, пока «одни люди самоотверженно выполняют свою работу, подвергая свою жизнь опасности, другие открывают заведения непонятного характера». Женщина сообщила о видеороликах «непристойно-пошлого содержания», которые публикуют в интернете.
«Возможно, есть контингент людей, которым нравятся такие грязные, извращённые действия. Тогда владельцам такого заведения стоит ввести запрет на видеосъёмку, чтобы потом порочащие город ролики не расползались по соцсетям», — написала горожанка.
На комментарии уже отреагировал глава горокруга Алексей Дыбов. Он заявил о подаче жалобы от администрации в контрольно-надзорные органы, чтобы повлиять на заведение.
В частности, видео появилось в Telegram-канале «Валуйки ZOV». С авторами канала связалась сотрудница кафе и объяснила ситуацию. Вероятно, речь шла о мероприятии в честь 23 февраля. В группе заведения за несколько дней до мероприятия появился анонс «Стриптиз Шоу». По словам СММ-менеджера кафе, никто не думал, что всё «так негативно сложится». Как рассказала сотрудница, танцовщиц пригласили из белгородского заведения. И, как пояснила женщина, претензии не совсем понятны.
«Там [в Белгороде — прим. ред.] каждый день проходят подобные мероприятия, но никто не поднимает из-за этого шум, хотя в городе происходят регулярные обстрелы. Мы же, как заведение, заказывали танец, никто и не предполагал, что это будет приписано к нетрадиционным отношениям», — отметила работница.
Женщина рассказала, что жалоб от самих посетителей не поступало. Более того, они якобы сами просили о проведении подобного мероприятия. Также менеджер отметила, что комментарии о том, что кафе «плюёт на защитников», были крайне неприятными. Она добавила, что ранее владелица заведения неоднократно оказывала помощь бойцам, но публично об этом не высказывалась.
Менеджер предполагает, что сложившаяся ситуация — «нападение» конкурентов.
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