Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Скандальная вечеринка прошла в противорадиационном укрытии Курска

Соседи белгородцев устроили «голую вечеринку» в противорадиационном укрытии

27 февраля 2024, 14:53
Фото: 1MI

Скандальная вечеринка прошла в противорадиационном укрытии Курска

Арбитражный суд уже удовлетворил иск прокуратуры с требованиями признать укрытие собственностью России, чтобы в нём больше не устраивались вечеринки. Подробности сообщили журналисты «Курских известий».

Ночной клуб продолжает работу в противорадиационном укрытии, не имея на это законного разрешения. Недавно, по данным Telegram-канала SHOT, там прошла вечеринка с участием полуголых посетителей. Сообщается, что подобные мероприятия устраиваются в клубе не впервые.

После того, как фотографии с этой вечеринки попали в открытый доступ, из интернета удалили информацию о дресс-коде.

Ранее прокуратура направила иск в Арбитражный суд Курской области с требованием признать право собственности РФ на защитное сооружение. Исковые требования удовлетворили, однако в законную силу приговор ещё не вступил.

Напомним, что «голая вечеринка» прошла с участием различных знаменитостей в прошлом году. После публикации фотографий с мероприятия в интернете многие начали просить прощения за произошедшее. Некоторые прокомментировали удары по Белгороду, а Филипп Киркоров даже направил свой гонорар с выступления в белгородский фонд.

Знаменитости с «голой» вечеринки Ивлеевой отреагировали на удары по Белгороду
Узнать подробнее
Читайте также:
«После СВО без штанов не будешь бегать»: Путин прокомментировал «голую вечеринку»Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде
#Общество#Происшествия#Курск#Черноземье#Ночной клуб#Вечеринка#Александра Склярова#Голая вечеринка
Подпишитесь
«Нет прав, меня не существует»: Сергиенко попросил оформить доверенность на свою дочь
Сегодня, 14:25
Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской области
Сегодня, 14:29
Мэр не смог ответить, за чей счёт должны укреплять арендуемые для бизнеса помещения
Сегодня, 13:13
«На машине оторвалось колесо»: водители недовольны дорогами Белгорода
Сегодня, 12:26
«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения
Сегодня, 12:05
ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Загорелось поле
Сегодня, 14:11