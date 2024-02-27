Соседи белгородцев устроили «голую вечеринку» в противорадиационном укрытии

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Ночной клуб продолжает работу в противорадиационном укрытии, не имея на это законного разрешения. Недавно, по данным Telegram-канала SHOT, там прошла вечеринка с участием полуголых посетителей. Сообщается, что подобные мероприятия устраиваются в клубе не впервые.
После того, как фотографии с этой вечеринки попали в открытый доступ, из интернета удалили информацию о дресс-коде.
Ранее прокуратура направила иск в Арбитражный суд Курской области с требованием признать право собственности РФ на защитное сооружение. Исковые требования удовлетворили, однако в законную силу приговор ещё не вступил.
Напомним, что «голая вечеринка» прошла с участием различных знаменитостей в прошлом году. После публикации фотографий с мероприятия в интернете многие начали просить прощения за произошедшее. Некоторые прокомментировали удары по Белгороду, а Филипп Киркоров даже направил свой гонорар с выступления в белгородский фонд.