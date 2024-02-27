Соседи белгородцев устроили «голую вечеринку» в противорадиационном укрытии

Напомним, что «голая вечеринка» прошла с участием различных знаменитостей в прошлом году. После публикации фотографий с мероприятия в интернете многие начали просить прощения за произошедшее. Некоторые прокомментировали удары по Белгороду, а Филипп Киркоров даже направил свой гонорар с выступления в белгородский фонд.