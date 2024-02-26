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Восстановление

«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов

26 февраля 2024, 07:37
Фото: 1MI
Восстановление

Белгородские предприятия отказываются финансировать восстановительные работы

На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что крупные белгородские предприятия отказываются от помощи в финансировании восстановления жилищ и транспорта белгородцев. Как оказалось, некоторые и вовсе не помогали в этом. Сотрудничать продолжат с «более человечными» руководителями.

В работе по восстановлению жилья и транспорта белгородцев после обстрелов ВСУ участвуют крупные предприятия, которые «помогали и помогают» формировать внебюджетный фонд. Однако, отметил губернатор, необходимо понимать, что «постоянно это происходить не может».

Некоторые предприятия, «исконно белгородские», финансовые средства на эти цели никогда не выделяли. А некоторые — постепенно отказываются от помощи:

«Область всегда вкладывалась в них. Сейчас они отказываются от помощи жителям Белгорода и Шебекинского округа. Наверное, поездки в Арабские Эмираты, смена транспорта, новые шубы и новые машины жёнам повлияли. Это, вероятно, более важные истории. Оставим их на совести руководителей», — высказался Вячеслав Гладков.

Дальше сотрудничество планируют сохранить только с тем бизнесом, «у которых собственники более человечные».

Напомним, что с начала декабря в Белгороде число пострадавших жилых помещений превысило 1,7 тысячи единиц. Восстановительными работами недвижимости занимаются 10 подрядных организаций.

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