«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В работе по восстановлению жилья и транспорта белгородцев после обстрелов ВСУ участвуют крупные предприятия, которые «помогали и помогают» формировать внебюджетный фонд. Однако, отметил губернатор, необходимо понимать, что «постоянно это происходить не может».
Некоторые предприятия, «исконно белгородские», финансовые средства на эти цели никогда не выделяли. А некоторые — постепенно отказываются от помощи:
«Область всегда вкладывалась в них. Сейчас они отказываются от помощи жителям Белгорода и Шебекинского округа. Наверное, поездки в Арабские Эмираты, смена транспорта, новые шубы и новые машины жёнам повлияли. Это, вероятно, более важные истории. Оставим их на совести руководителей», — высказался Вячеслав Гладков.
Дальше сотрудничество планируют сохранить только с тем бизнесом, «у которых собственники более человечные».
Напомним, что с начала декабря в Белгороде число пострадавших жилых помещений превысило 1,7 тысячи единиц. Восстановительными работами недвижимости занимаются 10 подрядных организаций.