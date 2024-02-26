«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов

Белгородские предприятия отказываются финансировать восстановительные работы

На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что крупные белгородские предприятия отказываются от помощи в финансировании восстановления жилищ и транспорта белгородцев. Как оказалось, некоторые и вовсе не помогали в этом. Сотрудничать продолжат с «более человечными» руководителями.