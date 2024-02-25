Странная крыша, странные письма и триумфы Немкова и «Белогорья»: итоге недели

После боя, Вадим Немков рассказал о своей встрече с Майком Тайсоном. Он сказал, что был очень возбужден этой встречей, так как это был для него такой же запоминающийся момент, как когда он впервые увидел Фёдора Емельяненко и его команду. Они не успели особо пообщаться с Тайсоном, но он успел поздравить их с хорошим боем.