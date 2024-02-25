Странная крыша, странные письма и триумфы Немкова и «Белогорья»: итоге недели

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 16:33
Жители Белгорода стали получать странные письма в пакетах от неизвестных отправителей. Одна из жительниц Белгородского района получила такое письмо, в котором говорится о правилах безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. В конце письма была цитата из «Откровения Иоанна Богослова», указание на электронную почту швейцарского почтового сервиса и подпись от некой «Надежды К».
Женщина обратилась в оперативный штаб с жалобой и просила разобраться в этой ситуации. Ей сообщили, что информация была передана правоохранительным органам и никакие органы власти не давали указания распространять такие письма. Если у кого-то возникают подозрения или появляются подобные случаи, оперштаб просит сообщать об этом в службу 112.
Вадим Немков одержал победу в своём первом бою в тяжёлом весе, применив удушающий приём. Бой проходил против бразильца Бруно Каппелоццы на турнире Bellator. В начале поединка, российский спортсмен активно искал слабое место в защите своего соперника и этого добился, атакуя его корпус и голову.
Первый раунд закончился доминированием Немкова, но во втором раунде он пропустил сильный удар, и казалось, что инициатива перейдет к Каппелоцце. Однако российский боец не потерял самообладания, совершил захват и перевел бой в борьбу на земле.
Решающий момент наступил в середине второго раунда, когда Немков успешно применил удушающий приём. Бразильцу было очень трудно выбраться из такого положения.
За победу Вадиму вручил пояс Майк Тайсон, известный боксёр прошлого. В коротком интервью после боя, Немков отдал дань Святому Белогорью и заявил, что намерен биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе.
После боя, Вадим Немков рассказал о своей встрече с Майком Тайсоном. Он сказал, что был очень возбужден этой встречей, так как это был для него такой же запоминающийся момент, как когда он впервые увидел Фёдора Емельяненко и его команду. Они не успели особо пообщаться с Тайсоном, но он успел поздравить их с хорошим боем.
Сотрудники компании «Агро-Белогорье» обратились к губернатору Вячеславу Гладкову из-за ситуации, связанной с «Русагро». В письме, составленном после заседания профсоюза, работники выразили свою озабоченность продолжающимся спором с «Русагро» и просили губернатора помочь разобраться в этой ситуации.
Обращение было вызвано непрекращающимися судебными процессами. Председатель профсоюзной организации «Агро-Белогорье» Татьяна Шарова сообщила, что сейчас работники холдинга с тревогой следят за рассмотрением исков от «Русагро».
Шарова отметила, что многие работники опасаются того, что в случае удовлетворения требований «Русагро» в суде активы компании «Агро-Белогорье» будут проданы или уничтожены, а сотрудники останутся без работы.
Обращение работников было составлено по итогам собрания профсоюза «Агро-Белогорье» 6 февраля. Ранее это письмо с подписями участников было опубликовано в интернете.
Представители «Русагро» заявили, что судебные споры имеют только корпоративный характер и не связаны с основной деятельностью компании.
Спор между компаниями начался в декабре 2023 года, когда «Русагро» обратилось в арбитражный суд с требованием заключить договор о создании нового предприятия и соглашение о правах его участников. В ходе разбирательств «Русагро» также выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» о повышении заработных плат сотрудникам на 30% и оказании финансовой помощи белгородскому здравоохранению в размере 1 миллиарда рублей. Представители «Агро-Белогорья» оперативно ответили на эти требования.
Владимир Зотов владеет 72,5% доли в ООО «Агро-Белогорье», Лариса Ковалёва — 5%, а «Русагро» — 22,5%.
Волейбольный клуб «Белогорье» продолжает серию побед и одержал свою десятую подряд. В игре против команды «Динамо» из Ленинградской области белгородские спортсмены смогли переиграть соперников в пяти сетах.
В ходе матча «львам» пришлось дважды отыгрываться. Они проиграли первый и третий сеты, а второй и четвертый остались за «Белогорьем». Решающая партия состоялась на тай-брейке, где белгородцы показали себя сильнее соперников, закончив его со счётом 15:12 в свою пользу.
Эта победа стала уже десятой подряд для «Белогорья» в Суперлиге. Команда сумела победить не только «Динамо», но и других лидеров чемпионата. Теперь «львы» занимают третье место в таблице, опередив по числу побед московское «Динамо», хотя столичной команде еще предстоит провести одну игру.
Владелец дома в Белгороде рассказал, что решил перекрасить автомобильные тенты на крыше своего дома. Он объяснил, что это было сделано после того, как ему начали угрожать. Пришёл полицейский, и мужчина написал заявление о проведении проверки по факту угроз и оскорблений.
Хозяин дома отметил адекватную реакцию и понимание со стороны полиции и оперативного штаба Белгорода. Он решил перекрасить тенты, чтобы избежать недоразумений. Теперь он надеется, что угрозы и оскорбления прекратятся.
Появление автомобильных тентов разных цветов на крыше дома привлекло внимание местной жительницы, которая написала об этом в социальных сетях. Сам хозяин дома увидел это обращение и объяснил, что тенты использовались для закрытия ремонтируемой крыши и не имели никакой политической подоплёки.
Некоторые люди поверили в объяснение хозяина дома, но другие начали угрожать ему, обещая поджечь дом и избить. Чтобы остановить все эти угрозы, мужчина решил самостоятельно перекрасить желтый тент в другой цвет.