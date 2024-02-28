Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку

Но пока вернёмся к деятельности цемзавода. В прошлом году предприятие оказалось в центре скандала: белгородцы стали находить пыльный налёт на автомобилях. Под подозрение попал именно цемзавод, пар из трубы которого разлетался по всей округе. Андросов и филиал ЦЛАТИ заверяли, что нарушений на предприятии нет и что цементной крошки в выбросах быть не должно. Но общественный резонанс привёл к тому, что Росприроднадзор в октябре провёл внеплановую проверку. И нашёл к 28-му числу множество нарушений — по меньшей мере 29.