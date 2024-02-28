Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Перед началом заседания подсудимый Эдуард Андросов выглядел мрачно. Одетый в жилетку экс-депутат горсовета задумчиво стоял у окна. Плохое настроение объяснимо: обвиняют директора цемзавода в совершении особо тяжкого преступления. Конкретно — в даче взятки (ст. 291 УК РФ).
Отделался Андросов домашним арестом, поэтому в зале суда он сидел не за решёткой, как Сергиенко, а за столом с адвокатами. Защищали подсудимых юристы Виталий Усов и Владимир Белый, заявившие, что «суду они доверяют». На стороне обвинения выступала помощник прокурора Белгорода. В качестве слушателей присутствовали также не представившийся друг Андросова и представитель «Цемроса» — головной компании цемзавода. Судья — Николай Воробьёв.
Важное лицо в заседании — глава филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина. Оказалась, что родом она из Свердловской области, а проживает под Москвой. Женщину обвиняют в посредничестве при передаче взятки.
На первом заседании по делу представитель прокуратуры зачитывала обвинение. По большей части детали были известны белгородцам и до этого, но были озвучены неожиданные подробности, а также названы некоторые фамилии и даты.
По данным следствия, филиал ЦЛАТИ с 2021 года периодически проверял деятельность ЗАО «Белгородский цемент» — в рамках договорных отношений. Услуги были платными. Сложилась следующая ситуация: Алёнина, будучи директором филиала, общалась как с Андросовым лично, так и с сотрудниками Росприроднадзора. В будущем это сыграло ключевую роль.
Но пока вернёмся к деятельности цемзавода. В прошлом году предприятие оказалось в центре скандала: белгородцы стали находить пыльный налёт на автомобилях. Под подозрение попал именно цемзавод, пар из трубы которого разлетался по всей округе. Андросов и филиал ЦЛАТИ заверяли, что нарушений на предприятии нет и что цементной крошки в выбросах быть не должно. Но общественный резонанс привёл к тому, что Росприроднадзор в октябре провёл внеплановую проверку. И нашёл к 28-му числу множество нарушений — по меньшей мере 29.
Предприятию грозил штраф — 900 тыс. рублей — и административное дело. Желая замять очередной скандал, Андросов обратился к человеку, знакомому с руководством Росприроднадзора. Им и оказалась Елена Алёнина.
Последняя должна была выступить посредником при передаче взятки Алексею Каторгину, исполняющему обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальнику отдела государственного экологического надзора по Белгородской области. Как сообщила помощник прокурора, с Каторгиным Алёнина состояла в товарищеских отношениях.
13 октября в ресторане Алёнина встретилась с Каторгиным и предложила передать деньги ему и его руководителю, Алексею Карякину. По задумке сумма в полмиллиона должна была «помочь» ведомству закрыть глаза на нарушения завода как в данный момент, так и в будущем. Иными словами, покупалось покровительство.
На 8 ноября Алёнина назначила место для встречи Андросова и Каторгина — кафе «Кофе Вино». В тот же день Андросов с Алёниной посетили место работы Каторгина, где в комнате отдыха они все познакомились друг с другом.
В конце концов после ещё нескольких встреч стороны договорились о передаче взятки прямо у здания Росприроднадзора — 30 ноября. В этот день Андросов, осознавая, что он совершает преступление, передал Каторгину 500 тыс. рублей.
1 декабря о задержании Андросова впервые написали СМИ. Выявили правонарушение сотрудники Следственного комитета России совместно с ФСБ. Помогали и оказывали содействие должностные лица Росприроднадзора, прокуратуры и правительства Белгородской области.
Андросов свою вину полностью признал.
«Суть обвинения мне понятна. Вину признаю полностью. При даче показаний расскажу, как всё было», — заявил директор цемзавода во время судебного заседания.
Признала свою вину и Алёнина.
После этого по ходатайству стороны защиты суд взял перерыв до 26 марта. Бел.Ру обязательно продолжит освещать это громкое дело.