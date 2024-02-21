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МКД

Белгородец пытался отменить итоги выборов УК и заявил о подделке подписи

21 февраля 2024, 14:31
Фото: 1MI
МКД

Собственник квартиры под Белгородом пытался через суд отменить итоги выборов УК

В суд обратился собственник жилья в МКД в Новом Осколе. Мужчина заявил, что его подпись при выборе УК подделали, и потребовал признать недействительными результаты общего собрания собственников. Иск в итоге не удовлетворили, сообщает Новооскольский районный суд.

Ответчик и истец являются собственниками квартир в многоэтажке в Новом Осколе. Управляющей компанией этого дома до 1 июня 2023 года было ООО «Центральное».

По инициативе ответчика прошло собрание собственников, в ходе которого решено расторгнуть договор с УК. Во время собрания управляющей организацией выбрали ООО «УК „Уют“. Также был утверждён минимальный перечень работ по содержанию общего имущества и размер их оплаты.

Другой собственник жилья решил обратиться в суд и потребовал признать недействительным решение общего собрания собственников. Истец сослался на нарушение порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания, а также отсутствие необходимого кворума голосов собственников. Также он указал, что собственники не были уведомлены о собрании за 10 дней, а листы голосования за новую УК не содержали полных сведений о собственниках. Помимо этого, истец утверждал, что не принимал участие в собрании, а его подпись и многих других жильцов была сфальсифицирована.

Представитель ответчика во время суда заявил, что доводы истца о фальсификации его подписи — голословны. Также он отметил, что порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания был соблюдён.

Проверка управления Госжилнадзора области также показала, что нарушений не было. Отмечается, что истец на собрании присутствовал. Кроме того, было установлено, что иск подан по истечении шести месяцев. Другие собственники не возражали против выбора УК, никто также не заявил о подделке подписей. Более того, новая УК была снова переизбрана собственниками.

В итоге суд иск собственника не удовлетворил. Решение ещё не вступило в законную силу.

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#Общество#Белгородская область#Новый Оскол#Управляющая компания#Собственники#Суды#Белгород#Алина Харина
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