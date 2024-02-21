Белгородец пытался отменить итоги выборов УК и заявил о подделке подписи

Другой собственник жилья решил обратиться в суд и потребовал признать недействительным решение общего собрания собственников. Истец сослался на нарушение порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания, а также отсутствие необходимого кворума голосов собственников. Также он указал, что собственники не были уведомлены о собрании за 10 дней, а листы голосования за новую УК не содержали полных сведений о собственниках. Помимо этого, истец утверждал, что не принимал участие в собрании, а его подпись и многих других жильцов была сфальсифицирована.