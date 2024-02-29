Горелик жалуется, прокурор просит замечания: суд по делу Сергиенко близится к концу

Вера Струкова, прокурор, попросила сделать замечание защите, которая «неоднократно высказывалась нелицеприятно» о следствии и правоохранительных органах, а также использует некорректные формулировки и вопросы. На это адвокат возразил, потому что, по его мнению, некорректных формулировок он не допускает. Судья напомнила, что защита участвовала в предварительном следствии, и отметила, что многих возражений, прозвучавших в зале, озвучено в его процессе не было.