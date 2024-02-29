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Дело Александра Сергиенко

Горелик жалуется, прокурор просит замечания: суд по делу Сергиенко близится к концу

29 февраля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Дело Александра Сергиенко

Адвокат Сергиенко снова недоволен следствием по делу о взятках

На заседании по делу экс-мэра Старого Оскола Сергиенко адвокат заявил, что защиту якобы ограничивали в возможности ознакомления с материалами и в зале суда. Горелик упомянул, что ранее ему ставили условия, если тот хочет, «чтобы Сергиенко вышел из карцера».

Адвокат Александра Сергиенко обратился к судье после того, как некоторые из его вопросов, обращённые к свидетелю Глазкрицкому, сняли и посчитали либо не относящимися к делу, либо уже звучавшими в зале суда, но «в другой формулировке». Также судья поддержала те же просьбы от государственного обвинителя.

«В соответствии с законом, суд обязан создать равные условия сторон, соблюдая принципы состязательства. <…> Защита имеет право задать вопросы свидетелю и получить на них ответы. Их содержание поможет защите и уважаемому суду оценить достоверность данных показаний в рамках УПК. То обстоятельство, что данные вопросы не были предметом исследования органом предварительного следствия, свидетельствует о халатности следствия, которое не обеспечило полное и всестороннее расследование дела и проверку версий. Это препятствие, которое исключает возможность защиты задавать необходимые вопросы», — заявил Владимир Горелик.

Вера Струкова, прокурор, попросила сделать замечание защите, которая «неоднократно высказывалась нелицеприятно» о следствии и правоохранительных органах, а также использует некорректные формулировки и вопросы. На это адвокат возразил, потому что, по его мнению, некорректных формулировок он не допускает. Судья напомнила, что защита участвовала в предварительном следствии, и отметила, что многих возражений, прозвучавших в зале, озвучено в его процессе не было.

И на это Владимир Горелик нашёл, что ответить. По его словам, ходатайства и заявления были, однакоих не удовлетворили. К тому же, защите якобы ограничили возможность ознакомиться с материалами дела. Далее он заявил следующее:

«Было даже вот так, в судебном порядке. Более того, я заявлял. Мне, лично, было сказано: „Если хочешь, чтобы Сергиенко вышел из карцера, подписывай 217-ую“».

Вероятно, Владимир Горелик имел в виду ст. 217 УПК РФ. Она касается ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Ранее защита уже высказывалась о помехах в работе с делом и ознакомлении с его материалами. Подобные заявления в зале суда звучали неоднократно. Горелик отмечал также якобы пропажу документов, «ляпы» следователей и перемешивание документов, что мешает работе и сбивает её. Также адвокат несколько раз выступал с просьбами не снимать важные, по его мнению, вопросы.

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