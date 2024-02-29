«Брякает одновременно»: жена Сергиенко заподозрила свидетеля и прокурора в переписке

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На этом скандальные замечания в зале Свердловского районного суда Белгорода не закончились. Жена Александра Сергиенко, как и всегда присутствовавшая на заседании, заподозрила Владимира Глазкрицкого и прокурора Веру Струкову в ведении личной переписки прямо в ходе судебного заседания.
Когда в зале прозвучала вибрация от полученного уведомления на телефоне свидетеля, супруга подсудимого заявила о своём наблюдении. Якобы прокурор и свидетель ведут переписку. Она сообщила, что «брякает» после использования ими телефона (во время небольшого перерыва в обсуждении для поиска документов защитой) практически одновременно. Глазкрицкий возразил и несколько раз повторил, что ему пишет дочь.
Прокурор попросила суд обратить внимание на то, что «вообще-то очень много себе позволяет зритель, контролируя, кто и чем занимается». Судья Елена Волощенко сделала женщине предупреждающее замечание.
Напомним, что на этом же заседании по делу экс-мэра Старого Оскола и руководителя региональных компаний «Газпрома» Александра Сергиенко его адвокат Владимир Горелик заявил, что защите при ведении предварительного расследования якобы ограничивали доступ к документам и ограничивают на заседаниях в судебном зале. Горелик отметил, что ранее ему ставили условия, при которых он должен был согласиться «подписать 217-ую», если тот хочет, чтобы Сергиенко выпустили из карцера.