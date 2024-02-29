«Брякает одновременно»: жена Сергиенко заподозрила свидетеля и прокурора в переписке

Напомним, что на этом же заседании по делу экс-мэра Старого Оскола и руководителя региональных компаний «Газпрома» Александра Сергиенко его адвокат Владимир Горелик заявил, что защите при ведении предварительного расследования якобы ограничивали доступ к документам и ограничивают на заседаниях в судебном зале. Горелик отметил, что ранее ему ставили условия, при которых он должен был согласиться «подписать 217-ую», если тот хочет, чтобы Сергиенко выпустили из карцера.