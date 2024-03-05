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суд над Сергиенко

Отпуск отложился? Опрос главного свидетеля по делу Сергиенко продолжается в Белгороде

5 марта 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
суд над Сергиенко

В Белгороде продолжается опрос главного свидетеля по делу Сергиенко

Главный свидетель по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко Владимир Глазкрицкий ранее уведомил Свердловский суд о планируемом отпуске. Тем не менее, сегодня Глазкриций явился в Свердловский районный суд: опрос продолжается.
Сюжет
Суд

5 марта в Свердловском суде Белгорода началось очередное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.

4 марта главный свидетель и бывший лучший друг чиновника Владимир Глазкрицкий уведомил суд о планируемом отпуске. Некоторые ожидали, что следующий опрос свидетеля пройдёт только через неделю, но сегодня Глазкрицкий в очередной раз явился в суд. Адвокаты и прокурор продолжают задавать вопросы.

Журналист Бел.Ру на месте. Подробности из зала суда по одному из самых громких дел 2024 года — в наших следующих материалах.

Узнать истоки конфликта и тонкости дела можно из цикла публикаций Бел.Ру по теме.

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#Старый Оскол#Суд#Александр Сергиенко#Отпуск#Дело#Белгород#Свидетель#Артем Черненко#Глазкрицкий#Дело Александра Сергиенко
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