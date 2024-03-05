Отпуск отложился? Опрос главного свидетеля по делу Сергиенко продолжается в Белгороде

4 марта главный свидетель и бывший лучший друг чиновника Владимир Глазкрицкий уведомил суд о планируемом отпуске. Некоторые ожидали, что следующий опрос свидетеля пройдёт только через неделю, но сегодня Глазкрицкий в очередной раз явился в суд. Адвокаты и прокурор продолжают задавать вопросы.