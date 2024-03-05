Отпуск отложился? Опрос главного свидетеля по делу Сергиенко продолжается в Белгороде

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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5 марта в Свердловском суде Белгорода началось очередное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.
4 марта главный свидетель и бывший лучший друг чиновника Владимир Глазкрицкий уведомил суд о планируемом отпуске. Некоторые ожидали, что следующий опрос свидетеля пройдёт только через неделю, но сегодня Глазкрицкий в очередной раз явился в суд. Адвокаты и прокурор продолжают задавать вопросы.
Журналист Бел.Ру на месте. Подробности из зала суда по одному из самых громких дел 2024 года — в наших следующих материалах.
Узнать истоки конфликта и тонкости дела можно из цикла публикаций Бел.Ру по теме.