Глазкрицкий рассказал об отношениях с Сергиенко после его ухода в компании «Газпрома»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
На одном из первых заседаний по этому делу в Белгороде адвокат Александра Сергиенко рассказал о том, как одного из взяткодателей подсудимый мог изобличить в преступлении и это якобы явилось главным мотивом для обвинений. Речь о Владимире Глазкрицком — бывшем лучшем друге Сергиенко и предпринимателе, который давал ему взятки четыре раза, а после обратился в полицию.
Адвокат Горелик утверждает, что в конце 2022 года Глазкрицкий обратился на тот момент уже не мэру, а гендиректору АО «Газпром газораспределение Белгород» с тем, что хочет получить субсидии на несколько миллионов рублей. Но в документах, которые составил бизнесмен, были нарушения, и Сергиенко ему отказал в помощи. После этого, по словам защитника, Глазкрицкий решил отомстить и заявил об этом в кругу общих друзей.
Об этих субсидиях в суде вновь зашла речь, когда в качестве свидетеля выступил сам Владимир Глазкрицкий. Прокурор спросила, были ли у него конфликты с Сергиенко, когда тот уже занимал должность в «Газпроме». Бизнесмен ответил, что не было.
А что касается субсидий, то он обозначил их как «технические вопросы, связанные с технической документацией», которые не имеют никакого отношения к взяткам. На вопросы адвокатов он отвечал, что к субсидиям Сергиенко вообще не имеет никакого отношения, а имеет отношение минэкономразвития Белгородской области.
Были и вопросы, касающиеся того, почему министерство отказало компании «Оптнефтегаз» в субсидиях с предположением о том, что Сергиенко мог повлиять на этот процесс и сообщить о документах с нарушениями. Но судья и прокурор снимали их как не касающиеся обвинения.