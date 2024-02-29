Глазкрицкий рассказал об отношениях с Сергиенко после его ухода в компании «Газпрома»

Адвокат Горелик утверждает, что в конце 2022 года Глазкрицкий обратился на тот момент уже не мэру, а гендиректору АО «Газпром газораспределение Белгород» с тем, что хочет получить субсидии на несколько миллионов рублей. Но в документах, которые составил бизнесмен, были нарушения, и Сергиенко ему отказал в помощи. После этого, по словам защитника, Глазкрицкий решил отомстить и заявил об этом в кругу общих друзей.