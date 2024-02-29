Дружба с материальными интересами: Глазкрицкий — об отношениях с экс-мэром Сергиенко

Большинство вопросов по этой теме судья и прокурор снимали как личные. Напомним, ещё в декабре в ходе первых заседаний по делу Александра Сергиенко в Белгороде адвокаты рассказывали о совместном досуге двух друзей, а также о том, что Глазкрицкий якобы хотел отомстить экс-мэру за отказ в помощи.