Дружба с материальными интересами: Глазкрицкий — об отношениях с экс-мэром Сергиенко

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Белгороде прошло очередное заседание по уголовному делу о семи эпизодах взяток бывшего главы Старооскольского горокруга и директора белгородских предприятий «Газпрома». На этот раз в качестве свидетеля выступил тот, кто и обратился с заявлением в полицию — бизнесмен Владимир Глазкрицкий.
Дружбу с Александром Сергиенко предприниматель не отрицает, хоть и рассказал о ней немного. Познакомились они в 2009 году, когда бывший чиновник был ещё главой города Шебекино.
«В 2017 году Сергиенко стал главой администрации Старооскольского горокруга. Были дружеские отношения, но за них (за их рамки — прим. ред.) выходили материальные ценности, которые я передавал Сергиенко в виде взяток», — отметил Глазкрицкий.
Это высказывание вызвало вопросы у адвокатов. Горелик попросил пояснить, в чём тогда заключалась дружба.
«В этом и заключалась. Это его устраивало. А меня устраивало то, что без этих взяток я бы никаких объектов не построил. Поначалу были дружеские отношения, а потом они перешли в непонятные отношения — материальные ценности (видимо, имелись в виду интересы — прим. ред.)».
С какого момента были дружеские, а с какого момента «непонятно какие» — Глазкрицкий не обозначил. Ему напомнили о помощи, которую мог оказывать Сергиенко семье бизнесмена. Речь идёт о событиях 2021 года.
— У меня отец лежал в больнице. На тот момент невозможно было туда попасть, был ковид. Я звонил ему [Сергиенко], чтобы он уточнил у докторов о самочувствии.
— Тогда он уже был взяточником, по вашей версии, и у вас уже не были дружеские отношения? , — спросил адвокат Горелик.
— Конечно. Ну я позвонил главе [Старооскольского округа], что я — не могу позвонить главе?
Что касается общего круга друзей, Глазкрицкий конкретики не дал, но подтвердил, что совместный досуг с на тот момент мэром Сергиенко был:
«Я не могу точно говорить, уже очень много времени прошло. Ну собирались в бане, ну были какие-то дни рождения. Ну поздравляли с праздниками».
Большинство вопросов по этой теме судья и прокурор снимали как личные. Напомним, ещё в декабре в ходе первых заседаний по делу Александра Сергиенко в Белгороде адвокаты рассказывали о совместном досуге двух друзей, а также о том, что Глазкрицкий якобы хотел отомстить экс-мэру за отказ в помощи.