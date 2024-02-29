Хотел прекратить беспредел: бывший друг Сергиенко пояснил, почему обратился в полицию

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
На заседании в Свердловском районном суде Белгорода предприниматель Владимир Глазкрицкий выступил в качестве свидетеля. Именно он обратился в полицию по поводу взяток, которые из него «вымогал» Александр Сергиенко.
Он не отрицает, что долгое время был другом бывшего чиновника, а на вопрос о том, почему обратился в правоохранительные органы, ответил так:
«В связи с тем, чтобы прекратить этот беспредел в отношении меня и моих компаний. Я так понимаю, что он бы не успокоился даже когда его назначили на пост главы „Газпрома [газораспределение Белгород]“, он бы тоже какие-то взятки вымогал с меня. Поэтому я решил обратиться в правоохранительные органы и написать заявление».
Обращение в полицию было добровольным, и к нему Глазкрицкий приложил аудиозапись от 19 декабря 2022 года.
«Тем самым я хотел просто показать нашим близким друзьям, с которыми мы общаемся, что Сергиенко не такой белый и пушистый. Он рассказывает, что он всё бескорыстно делает, а на самом деле делает это только из-за взяток и каких-то материальных ценностей».
Бизнесмен утверждает, что предоставил запись на жёстком диске, и признался, что записывал на диктофон. Это устройство в полиции «никто не требовал», и потом он его вовсе «потерял».
Напомним, запись разговора двух «друзей» зачитали на одном из заседаний в январе. Тогда Сергиенко подозревал, что Глазкрицкий может его записывать.